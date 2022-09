Covid: docente positiva,chiuse scuole frazione Cassano Ionio. Sindaco:stop in via precauzionale, ieri aveva tenuto lezione

CASSANO ALLO IONIO, 31 OTT - Scuola chiusa in entrambi i due plessi della frazione Doria di Cassano allo Ionio. La decisione è stata adottata, in via precauzionale, dopo che una docente è risultata positiva all'esito di un "tampone rapido". Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, ha comunicato di aver ricevuto la notizia della positività della docente che, nella giornata di ieri, aveva svolto regolarmente lezione nella scuola media di Doria. "Trattandosi di un contatto diretto - ha detto Papasso - insieme alla dirigente scolastica abbiamo concordato la chiusura di entrambi i plessi di Doria, compreso quello della scuola dell'Infanzia in via del tutto preventiva e precauzionale, anche al fine di procedere alla sanificazione dei locali. La chiusura è stata disposta fino a nuove disposizioni". "Anche questa ultima notizia - ha aggiunto - ci fa capire quanto è delicata e seria la questione sanitaria. Pertanto, tutti dobbiamo osservare le disposizioni per il contenimento del Covid. Dobbiamo indossare sempre la mascherina, tenere adeguato distanziamento, evitare ogni forma di assembramento. In questi casi è anche necessario mantenere la calma, non farsi prendere dal panico , essere rigorosi nella tutela della propria salute". (ANSA).