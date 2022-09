Covid. I Centri Commerciali Icom e Az disponibili ad ospitare le vaccinazioni

CATANZARO, 12 MAR - La Icom Srl, società proprietaria di alcuni Centri Commerciali calabresi, e il Gruppo AZ S.p.A., licenziatario del marchio Coop in Calabria, in un periodo di emergenza e grande difficoltà per tutti, scendono in campo per la lotta al Covid-19.

Le rispettive Proprietà si sono rese disponibili, sin da subito, ad individuare e mettere a disposizione una serie di locali ed aree esterne, utilizzabili, a titolo gratuito, per la realizzazione di hub vaccinali.

La decisione nasce dalla volontà di sostenere il territorio Calabrese e le istituzioni locali assicurando ai cittadini dei luoghi confortevoli nei quali potersi vaccinare in assoluta sicurezza.

Gli spazi in questione si trovano presso il Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro, il Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro, il Centro Commerciale Le Spighe di Crotone, il Centro Commerciale Le Vigne di Castrovillari ed il Centro Commerciale Le Vele di Montepaone.

Con questo gesto, le due società vogliono esprimere vicinanza e gratitudine nei confronti dei cittadini e del personale sanitario per l'incessante lavoro e lo straordinario contributo sociale svolto in questa emergenza sanitaria.