Covid. il Sindaco Abramo ha disposto la sospensione delle attività del Comalca per tre giorni

CATANZARO, 29 SETT - Il sindaco Sergio Abramo, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il rischio di contagio da covid, ha disposto la sospensione delle attività del Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria (COMALCA) con sede in viale Europa, località Germaneto, a decorrere da domani mercoledì 30 settembre fino a venerdì 2 ottobre.



L'ordinanza sindacale, pubblicata sul portale del Comune di Catanzaro, fa seguito alla nota con cui l'Asp di Catanzaro, sulla base dell’indagine epidemiologica effettuata sui casi positivi inerenti il Comalca, ha consigliato la chiusura dell'attività, al fine di poter effettuare tamponi sul personale, e assicurarne la riapertura dopo gli esiti.



La stessa Azienda sanitaria ha reso noto che le operazioni connesse all’effettuazione dei tamponi ed alla conoscenza dei risultati avranno, presumibilmente, termine entro tre giorni dall’avvio. Il provvedimento del sindaco risponde, quindi, all'esigenza di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare l'eventuale diffusione del virus.

Aggiornamento

Comunicazione del Consorzio Mercato Agroalimentare

Si comunica che, conseguentemente all’ordinanza emanata dal sindaco di Catanzaro on. Sergio Abramo in data 29 settembre 2020, il Consorzio Mercato Agroalimentare della Calabria rimarrà chiuso nei giorni del 30 settembre e 1 e 2 ottobre, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni di monitoraggio e screening necessarie ad indagare e valutare l’eventuale diffusione del contagio da coronavirus Sars-Cov2 tra gli operatori del mercato.