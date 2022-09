Covid: infermieri Cosenza, manca personale, turni massacranti. 'Straordinari non pagati. Uno schiaffo assunzioni a termine'

COSENZA, 13 APR - "Da marzo del 2020 stiamo combattendo con tutte le nostre forze contro il covid ma soprattutto contro la cattiva organizzazione della sanità calabrese. Tanti di noi a causa dell'assenza dei dispositivi di sicurezza, in alcuni casi abbiamo dovuto provvedere da soli ad acquistarli, hanno contratto il virus.



Lavoriamo senza sosta, costretti a turni massacranti, senza i giusti riposi, per sopperire all'assenza di personale. Nonostante questa situazione cerchiamo di essere sempre professionali assistendo al meglio delle nostre professionalità i pazienti. Inoltre, da 5 mesi non ci vengono pagati gli straordinari e attendiamo ancora le indennità covid previste dal Governo, soldi frutto del nostro lavoro". È quanto scrivono in una lettera aperta gli infermieri e le infermiere dell'ospedale Annunziata di Cosenza, indirizzata al commissario dell'Azienda Isabella Mastrobuono. "Questo è frutto - prosegue la missiva - della cattiva gestione dei dirigenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.



Non siamo più disposti a subire questa situazione, non siamo carne da macello ma lavoratori e lavoratrici con dei diritti che pretendiamo vengano rispettati. Le manifestazioni d'interesse dell'A.O. per l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato e senza tutele reali rappresentano l'ennesimo schiaffo e mortificazione di noi infermieri. Non c'è più tempo da perdere. La nostra è una battaglia non solo per i nostri diritti ma anche per l'intera comunità cosentina".