Covid: Ministero Giustizia, 658 i detenuti positivi

ROMA, 14 NOV - "Attualmente sono 53.965 i detenuti presenti fisicamente negli istituti penitenziari. I positivi risultano essere 658 (32 dei quali ricoverati) in 77 istituti". Lo precisa il minustero della Giustizia in relazione ad alcuni articoli di stampa. "In 11 istituti si registrano più di dieci casi; in 66 istituti i positivi oscillano fra 1 e 9 casi; in 113 istituti (pari al 59,5% del totale) non si registra neppure un contagio. Per quanto riguarda gli agenti della Polizia penitenziaria, i positivi sono 824 (10 meno di ieri), tutti posti in stato di isolamento. I dipendenti amministrativi positivi sono invece 65 (1 meno di ieri)".