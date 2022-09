Covid: Misiani, se necessario più deficit e ricorso al Mes. Manovra in Aula in settimana, possibile rinvio tasse di dicembre

ROMA, 09 NOV - "I due decreti Ristori sono stati coperti rimanendo nell'ambito degli scostamenti di bilancio già autorizzati dal Parlamento. Quanto alla legge di Bilancio, arriverà in Parlamento questa settimana e seguirà il 'doppio binario' già previsto: da una parte, le risorse per l'emergenza - ammortizzatori sociali e aiuti per i settori più in crisi - dall'altra, i progetti e le riforme per lo sviluppo sostenibile, portando gli investimenti pubblici ben al di là del 3% del Pil. Se sarà necessario chiedere ulteriori risorse per la legge di Bilancio, lo verificheremo nelle prossime settimane in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle misure restrittive".



Lo afferma il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani in un'intervista a 'La Repubblica' in cui assicura: "Le munizioni che abbiamo possono finanziare, entro certi limiti, anche eventuali nuovi interventi resi necessari da ulteriori misure restrittive". Sul Mes, "nessuna opzione può essere scartata a priori, in tempi così difficili. La linea di credito sanitaria del Mes è uno strumento potenzialmente utile e conveniente", rileva Misiani. "Ciò detto, è un prestito, non un contributo a fondo perduto. Il suo utilizzo va valutato in relazione al fabbisogno di cassa, valutandone i pro e i contro a confronto con le alternative a disposizione del governo".



I ristori "sono organizzati in stretta correlazione con le misure restrittive, che con l'ultimo Dpcm variano a seconda della fascia di rischio Covid di ciascuna regione", spiega il ministro, che rassicura: "Abbiamo stanziato 340 milioni nel 2020 e 70 nel 2021 per eventuali riclassificazioni delle regioni.



A questi stanziamenti si aggiungono i 50 milioni nel 2020 già previsti per aggiungere eventuali altri codici Ateco e i 280 milioni nel 2021 per gli operatori nei centri commerciali e quelli delle produzioni industriali del comparto alimentari e bevande, per i quali prevediamo un meccanismo di ristoro su domanda". Quanto alle tasse, "se le misure restrittive saranno prorogate, faremo una valutazione anche sulle scadenze fiscali di dicembre", conclude Misiani.