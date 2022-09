Covid. "Nuove zone Rosse". Premier Conte “la 2° ondata, "un tsunami ha travolto l'Italia”

ROMA, 9 NOV - E' convocata per le 15 una riunione tra il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, sul tavolo gli ultimi dati arrivati dalle regioni per il monitoraggio del contagio da coronavirus in Italia.

"Oggi avremo un momento di confronto con il Cts e da li potremo capire quali regioni passeranno o meno in una situazione diversa", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite a "Start" su Skytg24, sulla possibilità che per alcune regioni venga inasprito il coefficiente di rischio, con il passaggio da zona gialla a arancione o rossa.

"Questa seconda fase viene per lo più descritta come una violenta ondata che si abbatte ben al di sopra di quelle che erano le pur prudenti attese degli altri Paesi europei" sottolinea il premier

"Non ricerchiamo alibi: possiamo e dobbiamo fare di più. Ma non abbiamo mai tirato i remi in barca", scrive Conte nella lettera inviata a Repubblica dopo aver letto, spiega, "'Il naufragio. Perché la seconda ondata della pandemia Covid ha travolto l'Italia', l'inchiesta con cui Repubblica ripercorre - sovente con accenti critici - gli ultimi mesi della gestione dell'emergenza da Covid 19 in Italia".



"Questo governo non ha la bacchetta magica, ma ha le maniche della camicia sempre ben arrotolate, da quando è iniziata la pandemia. Dobbiamo prendere atto che siamo alle prese con uno tsunami che sta scuotendo l’intera Europa mettendo in difficoltà tutti i Paesi" spiega Conte. "Con il supporto del Cts abbiamo approntato interventi per permettere agli italiani di andare in vacanza e al turismo di ripartire, grazie a protocolli vincolanti per garantire la sicurezza tanto in spiaggia quanto nei ristoranti", ricorda il premier in merito alle misure prese in estate.



"Non sempre le regole sono state rispettate, non ignoriamo la realtà. Ma il governo non ha mai assecondato un ripristino delle varie attività senza cautele e accortezze varie. Ricordiamo le polemiche sull’apertura delle discoteche: ma il governo non ha mai dato il via libera; anzi, una volta constatata la risalita della curva epidemiologica ha lavorato per convincere anche i governatori più riluttanti a disporne la chiusura".

