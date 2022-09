Covid: Oxford, 'nostro vaccino può salvare molte vite'. Risultato medio del 70%, ma con una sola dose è 90%: 'esaltante'.

LONDRA, 23 NOV - Il risultato della sperimentazione sul candidato vaccino sviluppato dall'università britannica di Oxford in partnership con il colosso farmaceutico AstraZeneca e con la collaborazione dell'italiana Irbm di Pomezia "è esaltante" e significa che il prodotto" potrà salvare molte vite umane.

Lo ha detto il professore Andrew Pollard, responsabile dei trial per conto dell'ateneo oxfordiano, sebbene il 70% di successi di questo prototipo appaia inferiore all'oltre 90% dichiarato per quelli - di concezione diversa e legati alla necessità di conservazione a temperature molto più fredde - di Pfizer/Biontech (americano-tedesco) e di Moderna (Usa).

"È esaltante - ha spiegato Pollard a margine dell'annuncio di oggi - il fatto che abbiamo verificato come in un uno dei nostri dosaggi (quello ad una sola dose, ndr) i risultati possano essere efficaci in circa il 90% dei casi: se viene usato questo dosaggio potrà essere tra l'altro vaccinato un numero maggiore di persone con le forniture previste" al momento.

"L'annuncio di oggi è stato reso possibile solo dai volontari che si sono sottoposti alla nostra sperimentazione e ai team di ricercatori talentuosi che hanno lavorato con noi in giro per il mondo", ha proseguiti l'accademico, ricordando che finora i trial sono stati condotti su 23.000 persone adulte e che si prevede di arrivare ora a 60.000.