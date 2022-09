Covid. Papa Francesco: "Vaccinarsi è un dovere etico, io lo farò". Gli Usa? "Stupito per l'assalto al Congresso" "Qui in Vaticano iniziamo la prossima settimana, mi sono prenotato"

ROMA, 10 GEN - "Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". Lo dice Papa Francesco in un'intervista esclusiva rilasciata a Mediaset. "La settimana prossima", spiega Francesco, "inizieremo a farlo qui" in Vaticano "ed io mi sono prenotato, si deve fare".



"Quando ero bambino - dice ancora Bergoglio - ricordo che c'è stata la crisi della poliomielite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici e c'era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c'erano tante mamme disperate… poi noi siamo cresciuti all'ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell'altro, vaccini che ci davano da bambini…". "Non so perché qualcuno dice: 'no, il vaccino è pericoloso', ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo?



C'è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino". L'attacco al Congresso Usa Nel corso dell'intervista, Papa Francesco parla anche di quanto accaduto negli Usa, dell'assalto a Capitol Hill: "Io sono rimasto stupito perché è un popolo così disciplinato nella democrazia".



Tuttavia, osserva Francesco, anche "nelle realtà più mature sempre c'è qualche cosa che non va", c'è gente "che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune". La violenza è certamente da condannare, prosegue il Papa, "va condannato questo movimento così, prescindendo dalle persone". "Nessun popolo - prosegue - può vantarsi di non avere un giorno, un caso di violenza" e dunque si tratta di "capire bene per non ripetere e imparare dalla storia". In ogni caso, dice ancora il Papa, "comprendere è fondamentale perché così si può mettere rimedio (Rainews)