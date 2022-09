Covid. Premier Conte: il dettaglio sulle restrizioni "Zona Rossa da 24 al 6 . Diretta streaming

ROMA 18 DIC - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 85, illustra le nuove misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Conte su recovery fund: "Urgenza di definirlo"

Il Recovery dobbiamo condividerlo con le forze di maggioranza e approvarlo poi nel confronto con le parti sociali e il Parlamento. Passeremo più volte dal Parlamento. Abbiamo urgenza di definirlo: dobbiamo essere pronti tutti a perfezionarlo fino all'ultimo minuto e secondo. Non c'è nessun dogma, nessun paletto, dobbiamo tutti cercare di essere disponibili a questo confronto".

Conte sulle persone che si possono ricevere in casa: "Siamo un sistema liberaldemocratico che non manda la polizia nelle abitazioni"

"Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato - ha spiegato Conte - Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come limite alla circolazione. Si esce con l'autocertificazione".

Conte sui decessi: "Rimarranno una ferita aperta"

"I morti sono e rimarranno una ferita aperta, abbiamo una popolazione molto anziana, la più anziana al mondo dopo il Giappone, ma le morti dipendono da tanti fattori - ha detto Conte - Ma su questo fatto la politica dismette il proprio ruolo e si affida agli scienziati".

Conte sul vaccino: "Lo offriamo facoltativamente"

"Non prevediamo obbligatorio il vaccino: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà sicuro - sono le parole del premier - Sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano ad accogliere questo trattamento".

Conte: "Fino alle 22 possibili funzioni religiose"

"Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando della zona rossa disposta nei giorni festivi e prefestivi del Natale, Capodanno e Befana

Conte: "Nuovo dl ristori a gennaio per tutti gli altri operatori"

Oltre ai sussidi per bar e ristoranti, ha spiegato ancora Conte, "con il nuovo dl ristori di gennaio provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori" oltre ai ristoranti e bar "e creeremo delle misure perequative".

Le zone "colorate" nelle giornate di festività

"L'intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio - ha dichiarato Conte - In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21".

Conte illustra i sussidi previsti per le attività commerciali

"Siamo al fianco" degli operatori che saranno coinvolti da queste misure - ha spiegato ancora il premier - "Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar".

Conte: "Misure del governo hanno funzionato grazie ai cittadini"

"Le misure del governo hanno funzionato grazie alla responsabilità dei cittadini - ha spiegato Conte - È un metodo che ci ha evitato il lockdown generalizzato. Siamo partiti con il metodo a zone con RT a 1.7 e lo abbiamo riportato a 0.86, tanto che nei prossimi giorni tutte le Regioni possono diventare zona gialla".

Conte: "Italia in zona rossa da 24 dicembre a 6 gennaio, nei prefestivi e festivi"

"Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. E' una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo", ha detto il premier Giuseppe Conte

Conte: "Decisione difficile e sofferta"

"È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte: al via la conferenza stampa

"Nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero entrare nella fascia gialla, ma la situazione rimane difficile in tutta Europa - ha detto il premier in collegamento da palazzo Chigi - Il virus continua a circolare dappertutto, per questo anche tra i nostri esperti c'è preoccupazione che i contagi possano avere un'impennata nel periodo natalizio".

Vaccino anti Covid, Mattarella: "È un segnale di speranza"

"L'anno che va chiudendosi impone a tutti noi severe riflessioni. La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo, e dunque ci riguardano tutti, ci impongono di non chiuderci in noi stessi, di non volgere il nostro sguardo illusoriamente altrove", ha detto il Capo dello Stato parlando alla Cerimonia degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico al Quirinale.

Il bollettino del ministero della salute del 18 dicembre

Sono 17.992 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 18.236), a fronte di 197.800 tamponi giornalieri effettuati (ieri 185.320). Cresce ancora il tasso di positività, che tocca il 10% (ieri 9,8%). Tutti i dati

Bonafede: "Adottate misure importanti"

"Dobbiamo portare avanti la battaglia contro il virus con determinazione, anche prendendo decisioni non facili, sulla base delle valutazioni della comunità scientifica. Il Cdm ha adottato misure importanti per queste festività natalizie: ristorando le attività in difficoltà, è necessario fare il possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini, con l'obiettivo di ripartire in sicurezza a gennaio". Lo afferma il capodelegazione del M5S Alfonso Bonafede.

Bellanova: accolta idea ristori, fondo da 550 milioni

"Dopo la nostra sollecitazione, è stata accolta in Consiglio dei ministri la proposta di stanziare subito ristori per i bar e ristoranti che devono chiudere per effetto delle nuove misure del governo". Lo ha annunciato la ministra Teresa Bellanova al termine del Cdm dopo l'inserimento nel nuovo decreto di un fondo per i ristori, spiegando che arriva un fondo da 550 milioni, di cui 400 nel 2020.

La Commissione europea acquista altre 80 milioni di dosi di vaccino Moderna

Il totale sale così a 160 milioni di dosi. A comunicarlo è stato Stéphane Bancel, l’amministratore delegato dell'azienda farmaceutica.

