Covid: Reggio Calabria, arriva task force contro l'emergenza. Proposta consigliere Marino (Pd) approvata dal Consiglio comunale.

REGGIO CALABRIA, 26 OTT - Una task force cittadina composta da medici ed operatori sanitari "di comprovata esperienza e professionalità" per far fronte all'emergenza Covid 19.

Questo il nuovo strumento di cui di dota la città di Reggio Calabria "con l'obiettivo di supportare il lavoro dell'Amministrazione comunale chiamata ad assumere decisioni delicate e importanti nel quadro della strategia di contenimento dei contagi".

Una proposta avanzata dal consigliere comunale del Pd, Giuseppe Marino. "subito accolta - riferisce in una nota il consigliere - con grande favore dall'assise di Palazzo San Giorgio che l'ha approvata all'unanimità" "Crediamo sia di fondamentale importanza in questa delicatissima fase - commenta il consigliere Marino - predisporre un presidio qualificato che sia in grado di operare quale punto di riferimento di prossimità per l'intero territorio cittadino. La pandemia che sta affliggendo l'intero pianeta rappresenta una grave minaccia anche nel nostro territorio che, com'è noto, deve fare i conti con una condizione di debolezza delle proprie strutture e servizi sanitari, anche a fronte del pregevole e professionale lavoro degli operatori della sanità reggina, spesso costretti ad operare in condizioni davvero difficili".

"La task force, oltre a sostenere l'amministrazione comunale in materia di gestione dell'emergenza Covid-19 - dice ancora Marino - servirà anche come prezioso strumento di monitoraggio della situazione, con il preciso compito di sollecitare presso le autorità preposte, interventi e azioni specifiche quali il potenziamento dei servizi e l'avvio di misure a tutela della sanità e sicurezza pubblica. E' motivo di grande soddisfazione registrare sin dal primo giorno di lavoro della nuova assemblea legislativa comunale una convinta unità d'intenti rispetto ad un gravissimo problema sanitario che condizionerà ancora a lungo le nostre esistenze.

Come stiamo registrando in questi giorni, l'onda dei contagi è in una fase di preoccupante risalita e ciò impone un atteggiamento improntato alla massima responsabilità da parte di tutta la classe dirigente".

"La task force, - conclude il consigliere comunale del Pd - opererà a titolo gratuito e supporterà il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, nelle relazioni con le autorità di Pubblica sicurezza e sanitarie, con il Commissario straordinario nazionale per l'emergenza Covid-19 ed il Ministero della Sanità, oltre che con i settori della Pubblica amministrazione che saranno coinvolti nella gestione dell'emergenza".