Covid: Sindaco Alecci: spiagge e piazze chiusi a Soverato, incremento casi anche delle varianti

Covid: sabato e domenica spiagge e piazze chiusi a Soverato. Decisione sindaco, incremento casi anche delle varianti

SOVERATO (CZ), 11 MAR - Luoghi di aggregazione, giardini, aree verdi comunali, orto botanico, pineta, parchi gioco, spiagge, campi sportivi, piazze e lungomare fatta eccezione per il personale autorizzato saranno chiusi, a Soverato, sabato 13 e domenica 14 marzo. Lo ha deciso il sindaco Ernesto Alecci, "preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica in città, che registra un incremento dei casi positivi al Covid-19 ma anche dell'incremento dei casi delle varianti al Coronavirus".



Con l'ordinanza, Alecci ha anche disposto la sospensione del mercato settimanale non alimentare per il prossimo venerdì 12 marzo. Gli avventori dei locali di somministrazione, inoltre, non potranno stazionare in piedi nei pressi delle attività, ma occupare esclusivamente i posti a sedere. Unica attività concessa quella motoria all'aperto che si potrà svolgere anche sul lungomare e nella villa comunale, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 9. L'accesso all'area pedonale del corso è consentita per la giornata di sabato 13 e domenica 14 marzo 2021 solamente ai cittadini, previo giustificato motivo e per recarsi nelle proprie abitazioni private, nonché per recarsi presso gli esercizi commerciali legittimamente aperti.



"I primi dati dei test antigenici - ha affermato Alecci - non ci lasciano tranquilli, quindi dobbiamo prevenire che il virus si diffonda. Sono misure restrittive ed è un'ordinanza che ho firmato a malincuore perché ho sempre cercato di mantenere la città aperta andando incontro alle attività anche per i più giovani. In questo momento, però, dobbiamo essere più attenti. Il comportamento di qualcuno non è stato esemplare e rischiamo di pagare a caro prezzo questi atteggiamenti".

