Covid. Sellia Marina. Sindaco Mauro Francesco “detto fatto” Processati Tamponi antigenici

SELIA MARINA 16 GEN - Processati 163 Tamponi antigenici. Esito: nessuna positività riscontrata! Lo screening di stamani, finalizzato all'attività di Prevenzione dal rischio contagio da covid19, ha visto coinvolto tutto il Personale scolastico di Sellia Marina.

Personale scolastico che quotidianamente è a contatto con i nostri bambini e ragazzi che frequentano l'Istituto Comprensivo. Inoltre, lo screening è stato altresì esteso anche agli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori comunali, i quali sono risultati anch'essi tutti negativi al test. Dall'esito dello screening, con ragionevole certezza emergono due aspetti che, personalmente, ritengo molto importanti:



1) la comunità scolastica di Sellia Marina, ad oggi, NON è interessata dal covid 19, grazie evidentemente ad una didattica attenta e sensibile!

2) le Famiglie prestano particolare attenzione verso i propri figli per preservarli dal virus.

Quale Sindaco, pertanto, voglio manifestare gioia e soddisfazione per l'esito dello screening di stamani.

I dati, infatti, confermano la bontà e la giustezza delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale sia in termini di sicurezza degli ambienti scolastici, sia in termini di programmare, di volta in volta, l'apertura e/o chiusura delle scuole.

Sono convinto però che non bisogna abbassare la guardia! Pertanto, Noi non ci fermeremo, e come Amministrazione Comunale, continueremo a fare altre iniziative di prevenzione, per evitare il diffondersi del coronaVirus nella nostra comunità.

Voglio inoltre sottolineare che, l'importante iniziativa di Prevenzione di stamani, è stata possibile GRAZIE alla collaborazione ed alla professionalità del PersonaleMedico e Sanitario volontari di AVIS SelliaMarina ed all'organizzazione, sempre puntuale ed impeccabile, del Comando di Polizia_Locale.

Grazie a queste importanti realtà ed a queste generose e meravigliose professionalità, Sellia Marina dimostra, sempre più, di essere una #Cittadina_degna_di_rispetto!

Il Vostro Sindaco Francesco Mauro