Covid: sindaco Cassano, isolamento volontario per alunni Doria

CASSANO ALLO IONIO (CS), 31 OTT - II sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso ha invitato tutti gli alunni di tre classi della scuola di Doria e tutto il personale scolastico che ha avuto contatti diretti con la docente risultata positiva al Covid a sottoporsi a isolamento fiduciario, volontario domiciliare.



La decisione del primo cittadino è stata presa a seguito della comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo " Troccoli" di Lauropoli relativa alla positività al tampone rapido dell'insegnante che ha svolto attività didattiche nella scuola della frazione di Doria. "In attesa che vengano effettuate tutte le verifiche - ha affermato Papasso - per valutare la possibilità di continuare l'attività didattica in presenza con condizione di sicurezza e adottare tutte le misure necessarie a scopo cautelativo e preventivo per evitare che il contagio possa diffondersi e impedire, così, qualsiasi situazione che possa generare pericolo per la salute dei cittadini, invito tutti gli allievi delle classi prima, seconda e terza D della scuola secondaria di I grado del plesso di Doria e tutto il personale scolastico che ha avuto contatti diretti con la docente, a sottoporsi a isolamento fiduciario, volontario domiciliare. Anche in questi casi è necessario mantenere la calma, non farsi prendere dal panico , essere rigorosi nella tutela della propria salute".