Covid: sindaco Vincenzo Bartone di Soriano calabro, qui scuole aperte. "Da noi 0 contagi

Covid: sindaco Soriano calabro, qui scuole aperte. "Da noi 0 contagi, Dad per secondarie II grado e II e III media"

SORIANO CALABRO (VV), 15 NOV - Alla luce dell'ordinanza regionale n° 87 del presidente facente funzioni, Nino Spirlì, con la quale viene disposta sull'intero territorio regionale, dal 16 al 28 novembre, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone va controcorrente: "Tenuto conto delle ultime linee governative, e, soprattutto, dell'attuale situazione epidemiologica a Soriano Calabro, che fortunatamente registra zero contagi, nella giornata odierna, provvederò a emanare un'ordinanza comunale che darà continuità all'apertura delle scuole nel territorio comunale in linea con il Dpcm del 3 novembre, secondo cui è prevista la didattica a distanza solo per la scuola secondaria di secondo grado e per le classi di seconda e terza media".



Restano aperte, dunque, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la prima media, come disposto nell'ultimo Dpcm, salvo impedimenti nell'attuazione dell'annunciata ordinanza comunale, previsti, eventualmente, dalla legge.