Covid: sorpresi di notte in un ristorante, 20enni multati per circa 4.000 euro

CITTANOVA, 12 MAG - Otto ventenni sono stati sorpresi dai carabinieri, a Cittanova, mentre, alle 2 di notte, si trovavano a bere in un ristorante in violazione della normativa anti Covid. Ad insospettire i militari sono state le numerose auto parcheggiate all'esterno del locale.



Quando i carabinieri sono entrati hanno trovato i ventenni intenti a divertirsi insieme a uno dei proprietari dell'esercizio. I ragazzi hanno provato a fuggire uscendo da da una porta di servizio ma sono stati tutti fermati. A loro sono state contestate sanzioni amministrative per circa 4.000 euro complessivi.