Covid: sospesa didattica in presenza in scuola Catanzaro. Un caso positivo in asilo del plesso Corvo istituto Casalinuovo

CATANZARO, 12 GEN - E' stata sospesa a Catanzaro, fino al prossimo 20 gennaio, l'attività didattica in presenza nella scuola dell'Infanzia plesso Corvo dell'Istituto comprensivo "Casalinuovo". Lo ha disposto con ordinanza il sindaco della città, Sergio Abramo a seguito della comunicazione da parte della dirigente scolastica di un caso di positività al covid, accertato a mezzo test sierologico di ultima generazione all'interno dell'istituto.



"Il provvedimento è stato adottato - è detto in una nota del Comune di Catanzaro - in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento, anche al fine di consentire all'istituto di programmare le attività di sanificazione degli spazi scolastici interessati e raccomandando, laddove possibile, l'attivazione della didattica digitale integrata".