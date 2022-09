Covid: tre contagiati a Vibo Valentia, arrivati con uno yacht. Altri passeggeri tornati in Trentino sono risultati positivi

VIBO VALENTIA, 30 AGO - Ci sono tre persone a Vibo Marina risultate positive al coronavirus giunte in città a bordo di uno yacht. I tre risultati positivi ai tamponi effettuati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp di Vibo, gestito dai responsabili Pino Rodolico e Antonio Demonte, sono stati trasferiti in due appartamenti.



Altre otto persone, attualmente in isolamento all'interno dell'imbarcazione, sono risultati negativi ai tamponi effettuati da una società privata. Domani l'Asp di Vibo effettuerà nuovi controlli. L'imbarcazione era arrivata domenica scorsa in porto. Lo yacht, con diversi ospiti a bordo, era partito da Civitavecchia per un giro lungo il Mediterraneo prima di arrivare in Calabria.



Il 21 agosto scorso alcuni ospiti sono ritornati a Bressanone, dove risiedono, con un jet privato partito da Lamezia. Per il trasporto da Vibo hanno utilizzato un pulmino privato. Arrivati in Trentino sono stati sottoposti a tampone con risultato positivo. I passeggeri dunque hanno avvertito gli altri ospiti ancora a bordo dello yacht. Il capitano dell'imbarcazione, sentita la Asl trentina, ha fatto sbarcare altre tre persone, risultate positive, in due appartamenti della zona.



I tre infettati, però, non hanno avuto alcun contatto con l'esterno. A bordo dello yacht restano altre otto persone, confinate in quarantena. In ogni caso dall'Asp di Vibo Valentia rassicurano: non c'è nessun rischio epidemiologico per i cittadini vibonesi, le persone in questione, infatti, non sono mai entrate in città.