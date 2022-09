Covid. Vaccini: Calabria, da domani si possono prenotare gli over 50. Ecco come prenotarsi

Covid. Vaccini: Calabria, da domani si possono prenotare gli over 50. Possibilità fino a nati nel 1971. Lo rende noto la Prot. civile

CATANZARO, 09 MAG - La Protezione Civile ricorda che, in base all'ordinanza del Commissario Straordinario, Generale Paolo Figliuolo, da domani, lunedì 10 maggio, sarà possibile anche per gli over 50, quindi, fino ai nati nel 1971, accedere alla vaccinazione anti Covid-19.

A partire dalle ore 12 sarà, quindi, possibile prenotarsi attraverso la piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati.

Per info si può chiamare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775.

Continueranno ad avere particolare attenzione le categorie fragili e le classi di età over 60, fino a garantire la massima copertura.

<<Nella settimana appena conclusa – afferma il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone – la campagna vaccinale ha segnato numeri importanti in Calabria, fino a toccare le punte di 18129 somministrazioni nella giornata di sabato 8 maggio. Quotidianamente vengono non solo raggiunte ma anche superate le soglie prefissate dal Commissario Figliuolo, a conferma che le vaccinazioni al Sud stanno accelerando.>>