Covid: varianti: Crisanti, serve nuovo piano sequenziamento. 'Non conosciamo il repertorio delle varianti in Italia.

ROMA, 27 APR - Una nuova strategia per il sequenziamento del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia per poter individuare le varianti e avere una mappa completa di quelle presenti nel Paese: lo ha chiesto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia dell'Università di Padova, intervenuto a 'Buongiorno', su Sky TG24 "In questo momento- ha osservato - non sappiamo qual è il repertorio delle varianti in Italia, facciamo un test parziale, una volta ogni 15-20 giorni, su un campione molto limitato e su pezzi del virus estremamente limitati, va cambiata la strategia".

Per Crisanti "la nostra capacità di monitorare le varianti ha una sensibilità bassissima" e "il fatto che siano stati identificati già due casi di variante indiana è un campanello d'allarme importante, perché significa che probabilmente ce ne sono molti, molti di più. Se facessimo decine di migliaia di sequenze e trovassimo due casi potremmo dire che sono casi isolati, se ne analizziamo poche centinaia e ne troviamo due cambia completamente".