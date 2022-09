Covid. Vax day", Spirlì: «più di 19mila somministrazioni, giornata straordinaria»

CATANZARO, 25 APR - Ieri "è stata una giornata straordinaria. Il primo appuntamento con il 'Vax day' si è chiuso con la considerevole cifra di 19.046 persone vaccinate". Lo afferma il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, al termine della prima giornata del "Vax day" calabrese. "Sono - prosegue - particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto, in linea con le nostre previsioni.



Desidero ringraziare di vero cuore tutto il personale sanitario, militare e volontario che, con il proprio lavoro, ha permesso alla Calabria di centrare questo target. Un grande plauso va al delegato della struttura commissariale nazionale, generale Saverio Pirro, e a tutti gli altri ufficiali e sottufficiali dell'Esercito italiano; ai commissari delle Asp e Ao; ai medici e agli operatori sanitari; alla Protezione civile regionale, guidata dal dg Fortunato Varone; alla Croce rossa; ai volontari di tutte le associazioni coinvolte". "La prima tappa - conclude Spirlì - è stata più che soddisfacente. Adesso bisogna fare altrettanto bene domani e ho tutti i motivi per credere che andrà così.



Il 'Vax day' calabrese, oltre a imprimere una accelerazione a tutta la nostra campagna, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della vaccinazione, lo strumento più potente e veloce che abbiamo per lasciarci alle spalle questa epidemia, che è sanitaria ma anche economica e sociale".