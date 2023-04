Crediti Superbonus da ripianare in 10 anni

L'iniziativa partirà dal prossimo 2 maggio per tutti quei crediti non ancora usati.

A partire dal 2 maggio le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti da superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche ripartiranno d in 10 anni i crediti non ancora usati, dove per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31/03.

Per farlo bisognerà usare una nuova funzionalità messa a disposizione dal mese prossimo nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. A comunicarlo è la stessa Agenzia in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei bonus edilizi.

Davì Massimo