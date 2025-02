Cremonese beffata dal Cesena nel recupero: Stroppa difende la squadra e critica l’arbitraggio (Video)

La Cremonese cade in casa contro il Cesena per 1-2, subendo la seconda sconfitta nei minuti di recupero. Una beffa amara per i grigiorossi, che hanno dominato la partita per lunghi tratti, creando numerose occasioni da gol, ma ancora una volta non sono riusciti a concretizzare la superiorità.





Stroppa: "Ai ragazzi non posso recriminare nulla"





Mister Giovanni Stroppa, al termine del match, ha commentato con amarezza il risultato, ma ha difeso con forza la prestazione della sua squadra:





"La partita è stata eccezionale sotto tutti i punti di vista: agonistico, tecnico e per approccio. L'unico rammarico è per il risultato, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi. Abbiamo avuto un dominio impressionante sul campo, ma alla fine il calcio è anche questo", ha dichiarato il tecnico.





Il Cesena ha trovato il vantaggio nel primo tempo con una punizione chirurgica, mentre la Cremonese ha continuato a spingere, trovando il pareggio grazie a un'azione corale ben costruita. Tuttavia, nei minuti di recupero, un errore difensivo ha permesso agli ospiti di segnare il gol decisivo, lasciando i grigiorossi con l'amaro in bocca.





Il problema della gestione dei finali di gara





L'analisi della partita porta a una riflessione più ampia sulla capacità della Cremonese di gestire gli ultimi minuti. Anche stavolta, la squadra ha sofferto nel recupero, un aspetto già visto in altre gare. Stroppa ha riconosciuto la difficoltà:





"Nei minuti finali abbiamo perso lucidità, volevamo vincere e abbiamo concesso spazi. Lavoriamo in un certo modo, ma due tiri in porta del Cesena hanno portato a due gol. Non possiamo evitare completamente che gli avversari tirino, ma dobbiamo migliorare nella gestione", ha sottolineato il mister.





Arbitraggio discusso: Stroppa non ci sta





Nel post-partita, non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali. Stroppa ha espresso il suo disappunto per la gestione dei falli e delle ammonizioni:





"Mi è sembrato un arbitraggio un po' sbilanciato. Sono stati fischiati il doppio dei falli a noi rispetto al Cesena, con quattro ammoniti contro uno. Ogni volta che proviamo a ripartire, veniamo fermati sistematicamente con falli tattici non sanzionati. È difficile giocare così", ha commentato il tecnico grigiorosso.





Anche i tifosi sugli spalti hanno manifestato il loro disappunto per la direzione di gara, soprattutto in occasione della punizione che ha portato al gol decisivo del Cesena.





La Cremonese e la sfortuna: mai un episodio favorevole?





Un altro tema emerso riguarda la mancanza di episodi favorevoli nel corso del campionato. A chi gli ha chiesto se ci fosse stata almeno una partita in cui la Cremonese è stata aiutata dalla sorte, Stroppa ha risposto senza esitazioni:





"No, mai. Se avessimo segnato su punizione o se il portiere avversario non avesse fatto una parata incredibile nel primo tempo, parleremmo di un'altra partita. Ma ormai è andata così, dobbiamo solo continuare a lavorare", ha concluso l'allenatore.





Prossimi passi





Nonostante la sconfitta, la Cremonese ha dimostrato ancora una volta di poter competere ad alti livelli. Ora l'obiettivo è voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno, cercando di trasformare il dominio sul campo in punti preziosi per la classifica.