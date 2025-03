Cremonese-Catanzaro: 29ª giornata sfida da brividi allo Zini! Scontro diretto per la Serie A

Cremonese-Catanzaro: sfida da brividi allo Zini! Scontro diretto per la Serie A, Tabù da Sfatare per le Aquile.

Sabato 8 marzo 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Giovanni Zini di Cremona sarà il palcoscenico di una sfida cruciale per la 29ª giornata del campionato di Serie B: Cremonese contro Catanzaro. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con il Catanzaro a 43 punti e la Cremonese a 42, rendendo questo incontro fondamentale per le ambizioni di entrambe le compagini.

La situazione attuale

Il Catanzaro sta vivendo un momento di forma straordinario. Nel girone di ritorno ha conquistato 19 punti in 9 partite, frutto di 5 vittorie e 4 pareggi, con 13 gol segnati e solo 7 subiti. L'ultima sconfitta risale al 21 dicembre contro il Cesena, rendendo i giallorossi la squadra con meno sconfitte stagionali insieme a Sassuolo e Spezia. Inoltre, vantano la quarta miglior difesa del campionato.

La Cremonese, dal canto suo, ha mostrato un rendimento altalenante ma resta una delle formazioni più temibili del torneo. Con 41 gol segnati, possiede uno degli attacchi più prolifici della Serie B. La difesa, però, ha concesso 31 reti, evidenziando alcune lacune da colmare.

Probabili formazioni

La Cremonese dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Davanti al portiere Fulignati, la difesa a tre sarà composta da Antov, Ceccherini e Bianchetti. A centrocampo, rientrano Barbieri e Castagnetti dalla squalifica, affiancati da Pickel, Vandeputte e Azzi. In attacco, il tecnico Stroppa dovrà scegliere tra Valoti, Johnsen, Bonazzoli, Nasti e De Luca, con il norvegese favorito per il ruolo di seconda punta. Vazquez è indisponibile per infortunio.

Il Catanzaro, allenato da Fabio Caserta, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. In porta, Pigliacelli sarà protetto da una linea difensiva composta da Scognamillo, Antonini e Bonini. A centrocampo, agiranno Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti e Quagliata. In attacco, spazio a Pittarello e Biasci.

Precedenti e curiosità

Storicamente, il Catanzaro non ha mai vinto allo Stadio Zini. In 14 confronti a Cremona, i calabresi hanno collezionato 8 sconfitte e 6 pareggi. L'ultimo incontro risale alla semifinale playoff della scorsa stagione, dove la Cremonese si impose con un netto 4-1. Il primo match ufficiale tra le due squadre, datato 27 gennaio 1935, vide la Cremonese vincere 1-0 grazie a un rigore trasformato da Olmi.

Arbitro dell'incontro

La direzione di gara è affidata ad Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Sarà coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Marco Ceolin di Treviso. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Renzi di Pesaro. Al VAR, Lorenzo Maggioni di Lecco, assistito da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Analisi e aspettative

Questo match rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. È uno scontro diretto che potrebbe influenzare significativamente le sorti della stagione per entrambe le squadre. La Cremonese cercherà di sfruttare il fattore campo per interrompere la striscia positiva del Catanzaro e superarlo in classifica. I grigiorossi dovranno prestare particolare attenzione alla fase difensiva, considerando la pericolosità del tridente calabrese.

Il Catanzaro, dal canto suo, arriva a Cremona con la consapevolezza della propria forza e con l'obiettivo di sfatare il tabù dello Zini. La solidità difensiva e la capacità di colpire in contropiede potrebbero rivelarsi armi decisive per gli uomini di Caserta.

In conclusione, ci aspetta una partita intensa e combattuta, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Gli appassionati di calcio non possono perdere questo appuntamento che promette emozioni e spettacolo.