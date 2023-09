Cresce l’attesa per Sergio Cammariere il 12 agosto in concerto al porto di Catanzaro Lido

È grande attesa a Catanzaro e in tutta la Calabria per il ritorno dal vivo di Sergio Cammariere con la sua storica band, confermato per il 12 agosto alle ore 21:30 al Porto di Catanzaro Lido.

Sarà il concerto d’apertura del Festival “Porto a Sud”, un nuovo progetto del Comune di Catanzaro, realizzato all’interno del Village “Sapore di mare” dell’Associazione Culturale Carpe Diem, con la collaborazione di Fatti di Musica di Ruggero Pegna. L’ingresso sarà gratuito.

Con “Porto a Sud”, inserito nei più ampi programmi di eventi “Vento d’Estate” e “Sapore di Mare”, il Comune di Catanzaro intende rilanciare l’immagine del quartiere marinaro e quella dello stesso capoluogo calabrese quale “Città di mare”, peraltro insignita della “Bandiera Blu 2023”.

L’intenzione del sindaco Nicola Fiorita e della sua amministrazione è quella di avviare un Festival con big della musica che caratterizzi la settimana di Ferragosto, facendo seguito ad altre manifestazioni di diversi generi oramai storicizzate.

Accompagnato da Daniele Tittarelli, Sax Soprano, Luca Bulgarelli, Contrabbasso, Amedeo Ariano, Batteria, Sergio Cammariere al suo fedele pianoforte eseguirà in due ore di concerto tutti i successi della sua ricca discografia, che spazia dal cantautorato più classico al pop, al jazz, a cominciare dall’ormai storica hit “Tutto quello che un uomo”, che lo fece esplodere al Sanremo 2003, aggiudicandosi il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione”.

Lo spettacolo, infatti, rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Oltre ai suoi brani più amati trovano spazio anche le sue ultime creazioni raccolte nell’album “La fine di tutti i guai” (2019) e tante altre nuove musiche, per arrivare ai bellissimi brani del suo nuovo disco dal titolo “Una Sola Giornata”, appena pubblicato.

Cammariere, oltre a “Tutto quello che un uomo” cantato ovunque dallo stesso pubblico, recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature, come “Tempo perduto”, “Via da questo mare”, in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia di un altro grande successo, “Dalla pace del mare lontano”, aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale, in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera, come il grande Gino Paoli, con cui ha anche inciso “Cyrano”, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. A Catanzaro, Cammariere riceverà un ennesimo “Riccio d’Argento” dell’orafo Gerardo Sacco, il premio ai Migliori Live d’autore dell’Anno di “Fatti di Musica”.

“Sono felice di tornare a Catanzaro – ha affermato il cantautore - dove tenni il mio primo concerto post Sanremo nel 2003. Una Città che mi ha portato fortuna! Poi, questa volta, saremo in riva al mare, fonte inesauribile di emozioni e ispirazione. Vi aspetto con la mia band e il mio pianoforte, sarà bellissimo!”.

“Porto a Sud” proseguirà con il concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe il 13 agosto e con quello de L’Orchestraccia il 14 agosto, tutti ad ingresso libero, per concludersi a termine del concerto con un grande spettacolo pirotecnico di benvenuto al Ferragosto. Nell’area adiacente a quella dei live sarà allestito un autentico Food Village. Il Festival è realizzato con il contributo dei Flag e della Presidenza della Regione Calabria.