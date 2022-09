Criminalità: 38 arresti, anche ex boss Magliana. La maggior parte nella capitale. Operazione Cc

ROMA, 11 FEB - E' in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma per eseguire un'ordinanza che dispone l'arresto di 38 persone, ritenute appartenenti a vario titolo un'associazione a delinquere con a capo a Salvatore Nicitra, ritenuto uno degli ex boss della Banda della Magliana. Per gli investigatori, negli anni ha monopolizzato l'area a Nord della Capitale, assumendo il controllo con modalità mafiose del settore delle apparecchiature per il gioco d'azzardo.

