Crisi banche: Padoan, governi precedenti avevano rimborsato truffati

ROMA, 26 MARZO - "Se stiamo parlando dei cosiddetti truffati delle banche, i provvedimenti dei governi precedenti avevano rimborsato i truffati, soprattutto quelli oggetto di mala gestio". Cosi' Piercarlo Padoan, deputato Pd, questa mattina ai microfoni di Rai Radio1 a Radio anch'io.

"La produttivita' che va male in Italia e' un dato di lungo termine. La produttivita' che manca richiede investimenti pubblici e privati. Con i governi precedenti aveva ricominciato a crescere. Senza investimenti la produttivita' ristagna", rivendica l'ex ministro dell'Economia che parla anche di domanda interna: "Il tanto vituperato bonus degli 80 euro e' servito a sostenere la domanda interna e i consumi delle famiglie meno abbienti in un momento di gravissima recessione".

Padoan risponde poi alle parole di Bagnai contro l'Euro: "Bagnai sa che nell'Euro ci sono altre economie oltre a noi e quelle hanno continuato a crescere. Quindi questa causalita' presunta tra appartenenza all'Euro e caduta della produttivita' semplicemente non sta in piedi".