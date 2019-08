Governo. Crisi nel caos, duello sui tempi, riunioni parlamentari Lega e M5s. Ed è scontro su Iva

ROMA, 10 AGOSTO - Il ministro Salvini ha "convocato tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma" e si dice pronto a chiarire in Parlamento i motivi della crisi, come richiesto da Conte. Contro il premier, la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia. Sempre lunedì in programma la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi della discussione sulla mozione. "Chi perde tempo - dice Salvini rigettando la proposta di Di Maio di votare la riforma per il taglio dei parlamentari - vuole solo salvare la poltrona". Lunedì mattina si incontreranno anche i parlamentari di M5S. Scontro sull'iva, con la Lega che chiede di votare presto per non farla aumentare e il Movimento che ribatte: Ora lo ammettono.

