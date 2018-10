Crolla il ponte Morandi a Genova sull'Autostrada A10

GENOVA, 14 AGOSTO - È crollato una parte del ponte Morandi sulla A10 a Genova, alle 11.50 di questa mattina. Circa 200 metri del viadotto sono caduti, in entrambi i sensi di marcia. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto.

Il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, che è di Genova, ha detto a Rai News che ci sono almeno sette morti. SkyTg24 sostiene che le auto coinvolte siano almeno dieci. Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova, ha detto ad Adnkronos che potrebbero esserci «decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto e chi è rimasto incastrato sotto le macerie».

A far precipitare una parte del ponte sarebbe stato un cedimento strutturale, forse causato dalla bomba d'acqua che ha colpito il capoluogo ligure fra ieri e oggi. Dalle informazioni pervenute finora, pare che a cedere possa essere stata la parte che sovrasta Via Fillak o, in alternativa, via Giorgio Perlasca e via Trenta giugno 1960. Il pilone occidentale è caduto, mentre quello centrale e quello orientale sono rimasti in piedi.

La foto, realizzata dal Post, mostra in rosso la parte crollata e in giallo le due vie interessate. Sotto al ponte non sono presenti numerose abitazioni.





La prima immagine di #PonteMorandi (l'ultimo prima dell'uscita di #Genova Ovest) parzialmente crollato: pic.twitter.com/wPAgz62VfD

— Davide (@ricci_davide77) 14 agosto 2018



[Foto copertina: genovatoday.it]



Danilo De Rosa