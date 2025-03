Crotone, cocaina nascosta tra il pesce in vendita: arrestato parente di un boss locale

CROTONE – Nascondeva cocaina tra il pesce fresco esposto nel suo banco di vendita per eludere i controlli, ma la strategia non ha ingannato gli agenti della Polizia di Stato. Un uomo di 58 anni, con precedenti di polizia e legami di parentela con un noto esponente della malavita crotonese, è stato arrestato nel capoluogo calabrese.

L'operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti coordinate dal questore di Crotone, Renato Panvino, e dal procuratore Domenico Guarascio. Gli investigatori, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione approfondita del banco del pesce, scoprendo un totale di 8,64 grammi di cocaina suddivisi in tredici dosi pronte per essere immesse sul mercato.

La scoperta grazie ai cani antidroga

L’intervento delle unità cinofile si è rivelato decisivo: i cani, addestrati a individuare sostanze stupefacenti, hanno segnalato la presenza della droga nascosta tra il pescato. Un tentativo ingegnoso, ma che non ha impedito alle forze dell’ordine di portare alla luce il traffico illecito.

Lotta allo spaccio: controlli sempre più serrati

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al narcotraffico nella provincia di Crotone. Le autorità stanno intensificando le attività di monitoraggio, soprattutto nei settori commerciali utilizzati come copertura per attività illecite.

Il 58enne è stato posto in stato di arresto e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, proseguono le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altre figure della criminalità organizzata locale.

Sicurezza e prevenzione: il ruolo delle forze dell’ordine

Il sequestro della cocaina nascosta tra il pesce conferma la necessità di un’attività investigativa costante e mirata. Il questore Panvino ha ribadito l'importanza di operazioni congiunte tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio e impedire che il commercio illecito si insinui nelle attività quotidiane della città.

L’arresto rappresenta un nuovo colpo inferto allo spaccio di droga a Crotone, un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Le forze dell’ordine proseguono nel loro impegno per mantenere alta la vigilanza e stroncare sul nascere i tentativi della criminalità di infiltrarsi nel tessuto economico locale. (Immagine archivio)