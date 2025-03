Crotone-Giugliano: Mister Longo analizza la sfida e il momento del campionato (Video)

CROTONE - Alla vigilia del match tra Crotone e Giugliano, Mister Longo ha incontrato la stampa per analizzare la partita e discutere del momento del campionato. La conferenza ha toccato temi tecnici e anche le problematiche legate alla regolarità della competizione.





Un avversario ostico: il Giugliano di Bertotto





Il Crotone si prepara ad affrontare il Giugliano, una squadra che, nonostante le difficoltà difensive (con 38 gol subiti), ha dimostrato solidità in trasferta, collezionando sei vittorie e tre pareggi. Mister Longo ha sottolineato la bontà del lavoro svolto dal tecnico avversario, Valerio Bertotto: “Il Giugliano è una squadra evoluta, che alterna il 4-3-3 e sviluppa bene la manovra offensiva, portando diversi uomini nella metà campo avversaria. Difendono in sette e lasciano tre attaccanti pronti per la transizione offensiva. Dovremo essere bravi a togliergli le fonti di gioco e pressare alto.”





L’approccio del Crotone: pressing alto e gestione delle risorse





Mister Longo ha chiarito che il Crotone dovrà concentrarsi sulla propria prestazione, cercando di mantenere l’identità di gioco che ha caratterizzato la squadra fino a due settimane fa. “Dobbiamo puntare a vincere in casa, sfruttando al massimo i fattori che ci possono favorire”, ha detto il tecnico. La mancata disputa della gara contro il Taranto ha interrotto il ritmo della squadra, ma non ha portato vantaggi sul recupero degli infortunati.





Tre gare in una settimana: turnover o gestione oculata?





Nei prossimi sette giorni il Crotone affronterà Giugliano, Benevento e Cerignola. La gestione delle energie sarà cruciale, ma Longo ha precisato che la squadra si concentrerà su una partita alla volta. “Il turnover non sarà programmato a priori, ma valuteremo partita dopo partita in base ai dati fisici e atletici. Anche attraverso le sostituzioni potremo dosare le energie, facendo in modo che ogni giocatore possa dare il massimo.”





Possibili variazioni tattiche e indisponibili





L’influenza ha colpito alcuni elementi della rosa, tra cui Murano e Gomez, e Mister Longo non ha escluso modifiche tattiche in base agli uomini a disposizione: “Se recuperiamo Gomez e Jacopo, potremmo giocare come nelle ultime gare, ma abbiamo anche la possibilità di adottare il 4-3-3. L’importante è non cercare alibi e valorizzare al massimo le risorse a disposizione.”





Il tema caldo: la regolarità del campionato





Un argomento che ha acceso il dibattito in conferenza è stata la questione della regolarità del campionato, con squadre che rischiano di non concludere la stagione per problemi economici. Mister Longo si è espresso con fermezza: “Non è accettabile che un campionato inizi con 20 squadre e finisca con 18. Non si possono ignorare le problematiche strutturali della Serie C. Serve una riforma seria e concreta, ma finché ogni dirigente penserà solo ai propri interessi, non si farà mai un passo avanti.”





Testa al campo: obiettivo tre punti





Nonostante le polemiche, Mister Longo ha ribadito che il focus della squadra rimane il campo: “Dobbiamo pensare solo a giocare e a ottenere il massimo da ogni partita. La nostra motivazione è fare una grande prestazione contro il Giugliano, senza farci condizionare da fattori esterni.”





Il Crotone si prepara dunque a un trittico di partite decisive per il prosieguo della stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e inseguire il traguardo prefissato ad inizio stagione.