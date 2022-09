Crotone-Juventus 1-1, gol di Simy e Morata. Espulso Chiesa, solo un punto per Pirlo

CROTONE 17 OTT - Termina in parità la sfida della 4^ giornata allo Scida, un punto per i bianconeri che si ritrovano a -4 dal Milan capolista. Privo di CR7 e McKennie positivi al Covid-19, Pirlo sorprende con Portanova dall'inizio e regala l'esordio a Chiesa. In avvio a segno Simy su rigore, rimedia Morata su assist proprio di Chiesa che al 60' riceve un rosso diretto per l'entrata su Cigarini. Morata si arrende al palo e si vede annullare la doppietta per fuorigioco. Primo punto per il Crotone, Juve attesa dal debutto in Champions

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur (70' Rabiot), Frabotta; Kulusevski (70' Bernardeschi), Portanova (56' Cuadrado); Morata. All. Pirlo

Ammoniti: Bonucci (J), Cigarini (C), Portanova (J), Reca (C), Magallan (C)

Espulso: Chiesa (J) al 60' (Sky24)