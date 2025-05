Crotone-Juventus Next Gen: Mister Longo: 'Leggerezza e coraggio, così il Crotone può conquistare i playoff' (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Crotone-Juventus Next Gen: Mister Longo carica l’ambiente alla vigilia dei playoff

Crotone, 6 maggio 2025 – Alla vigilia della sfida playoff tra Crotone e Juventus Next Gen, in programma mercoledì 7 maggio allo stadio Ezio Scida, mister Emilio Longo ha tenuto una conferenza stampa per delineare le aspettative e le strategie della sua squadra .

Leggerezza e consapevolezza": le parole chiave di Mister Longo

Mister Longo ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita con "leggerezza", intesa come libertà mentale e fiducia nei propri mezzi, senza farsi appesantire dalle pressioni. Ha evidenziato la necessità di esprimere le qualità che hanno caratterizzato il percorso stagionale del Crotone, focalizzandosi su ciò che la squadra possiede piuttosto che su ciò che manca.

Il valore dell'avversario e la strategia del Crotone

Riconoscendo la forza della Juventus Next Gen, che ha recentemente ottenuto una vittoria significativa contro il Benevento, Mister Longo ha enfatizzato la necessità di affrontare l'avversario con rispetto e determinazione. Ha ribadito l'importanza di mantenere l'identità di gioco del Crotone, puntando su un approccio offensivo e sulla capacità di concretizzare le occasioni create.

Il sostegno dei tifosi e l'importanza dell'ambiente

Mister Longo ha espresso gratitudine verso i tifosi del Crotone, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel sostenere la squadra durante la stagione. Ha auspicato che la sintonia tra squadra e tifoseria si manifesti pienamente durante la partita, creando un ambiente favorevole per raggiungere l'obiettivo della vittoria.

Preparazione e disponibilità della rosa

Il tecnico ha confermato di avere a disposizione l'intera rosa, ad eccezione di un giocatore influenzato, e ha evidenziato la competitività interna della squadra, con tutti i giocatori pronti a dare il massimo. Ha sottolineato l'importanza di un approccio collettivo, in cui ogni membro del team è chiamato a contribuire al successo nei playoff.

Conclusione

Con un mix di determinazione, fiducia e coesione, il Crotone si prepara ad affrontare la Juventus Next Gen in una sfida decisiva per il prosieguo del percorso nei playoff di Serie C. La partita rappresenta un'opportunità per la squadra di dimostrare il proprio valore e di avvicinarsi all'obiettivo della promozione.