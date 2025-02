Crotone-Monopoli 2-0, Mister Longo: "Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo crescere ancora" (Video)

Il Crotone supera il Monopoli con una prestazione solida e convincente. Nel post-gara, mister Longo ha analizzato la prova dei suoi uomini, sottolineando la crescita della squadra e la necessità di mantenere alta la concentrazione per il prosieguo della stagione.





Una squadra consapevole e determinata





Ai microfoni della stampa, mister Longo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra: "Oggi abbiamo visto un Crotone concentrato e consapevole dell'obiettivo da raggiungere. Abbiamo affrontato la miglior difesa del campionato e l'abbiamo messa in difficoltà. Il risultato ci premia, ma dobbiamo essere bravi a mantenere questa mentalità per le prossime dieci gare".





L'allenatore ha evidenziato come la squadra abbia interpretato la partita con maturità e intensità, non lasciando spazio agli avversari: "Abbiamo tirato dieci volte in porta, il Monopoli zero. Questo dimostra la nostra voglia di vincere e la crescita nella gestione della gara".





L'importanza della mentalità vincente





Mister Longo ha poi ribadito il concetto di crescita costante: "Questa partita rappresenta un nuovo step. Non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto oggi, dobbiamo sempre mirare a migliorarci. La vera forza della squadra si vedrà se sapremo mantenere questo atteggiamento per il resto della stagione".





Sul piano tattico, l'allenatore ha riconosciuto la grande prova degli esterni Silva e Vitale: "Hanno dimostrato il loro valore, contribuendo in maniera decisiva sia in fase difensiva che offensiva. Oggi gli esterni sono stati tra i migliori in campo".





Un gruppo unito e in crescita





Una menzione speciale è stata riservata a Groppelli e Murano. Il primo, giovane promessa, ha saputo farsi trovare pronto in un momento cruciale: "Molti pensavano che l'infortunio di Giron ci avrebbe penalizzati, ma Pippo ha lavorato sodo e oggi ha dimostrato di meritare questa chance". Su Murano, il tecnico ha aggiunto: "L'intesa con Gomez è stata immediata, sembravano compagni da una vita. Questo dimostra la compattezza del gruppo".





Verso la sfida con il Taranto: tra dubbi e preparazione





A chi gli ha chiesto della prossima sfida con il Taranto, tra le incertezze legate alla disputa del match, Longo ha risposto con pragmatismo: "Noi dobbiamo prepararci come se la partita si giocasse regolarmente. Non possiamo farci distrarre da questioni esterne, il nostro focus deve essere sulla preparazione".





L'allenatore ha poi affrontato il tema della Serie C e delle sue problematiche strutturali: "Serve una riforma del campionato per dare maggiore stabilità ai club e far crescere i giovani talenti italiani. Se non si investe in queste categorie, diventa difficile costruire un futuro solido per il calcio italiano".





La sinergia tra esperienza e giovani talenti





Infine, Longo ha elogiato la combinazione tra giocatori esperti e giovani talenti nel suo gruppo: "Rispoli, Barberis, Ricci e Tumminello stanno trasmettendo la loro esperienza ai più giovani, accelerandone la crescita. Avere leader che si mettono a disposizione del progetto fa la differenza".





L'allenatore ha chiuso con un messaggio chiaro: "Non dobbiamo fermarci ora a guardare il panorama. Il nostro obiettivo è andare avanti, scoprire nuovi traguardi e costruire un percorso vincente".