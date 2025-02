Crotone - Monopoli, Mister Longo: "Il sogno ha sempre fame" (Video)

Crotone - Monopoli, Mister Longo: "Il sogno ha sempre fame, e noi dobbiamo essere insaziabili"





Alla vigilia della sfida tra Crotone e Monopoli, Mister Longo ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi cruciali per il momento della squadra e per la preparazione della partita. Tra infortuni, crescita della squadra e obiettivi stagionali, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti con grande lucidità e determinazione.





Equilibrio difensivo e situazione infortuni

Interpellato sulla possibilità di cambiamenti nell'assetto difensivo, Mister Longo ha chiarito:

"Non credo che la difesa abbia bisogno di rotazioni in questo momento, se non per la necessità legata all'assenza di Maxim Giron, che rimarrà fuori per altre due settimane. Fortunatamente, l'infortunio si è rivelato meno grave del previsto e contiamo di riaverlo presto a disposizione."

Riguardo agli altri infortunati, ha aggiunto:

"Barberis ha una lesione di primo grado al flessore e serviranno almeno tre settimane per il suo recupero. Murano è tornato ad allenarsi regolarmente, mentre Tumminello è ancora in dubbio."





Crescita e mentalità vincente

Uno dei temi centrali della conferenza è stato il miglioramento della squadra nel corso della stagione. Mister Longo ha sottolineato i progressi fatti rispetto al girone d'andata:

"Abbiamo subito 11 gol in meno, segnato tre reti in più e guadagnato sette punti in più rispetto alle stesse partite dell'andata. Questo dimostra una crescita costante, ma dobbiamo ancora lavorare sui dettagli e sull'esperienza."

Il tecnico ha poi ribadito l'importanza di affrontare ogni partita come una finale:

"Dobbiamo essere pronti ad affrontare le prossime 10-11 partite con lo spirito giusto, consapevoli che ogni gara rappresenta un passaggio cruciale verso i nostri obiettivi."





Il caso Turris e la necessità di riforme

Un altro argomento trattato è stato il caso Turris, che ha sollevato dubbi sulle classifiche della Serie C:

"Non possiamo accettare che un campionato nazionale subisca smacchi del genere. Serve una riforma immediata, senza aspettare ulteriormente. Un format che premi le squadre meritevoli sotto il profilo economico, storico e del bacino d'utenza è necessario per garantire maggiore stabilità."





L’approccio alla sfida contro il Monopoli

Riguardo all’avversario di giornata, Longo ha elogiato il Monopoli e il suo allenatore:

"Mi aspetto una squadra ben organizzata, con una solida fase difensiva e capace di rendere difficile il gioco agli avversari. Sarà fondamentale imporre la nostra mentalità e trovare soluzioni per scardinare la loro retroguardia."

Ha poi evidenziato l’importanza di giocatori come Ricci e Murano:

"Sono due elementi che possono fare la differenza saltando l’uomo. Li voglio vedere più al centro del progetto, con continuità e responsabilità."





L’importanza del pubblico e l’ambizione di crescita

Un tema toccante della conferenza è stato il rapporto tra la squadra e i tifosi, rafforzato dallo striscione di incoraggiamento apparso dopo la sconfitta di Avellino:

"Quello striscione ha aumentato la mia rabbia. Significa che la gente ci apprezza e ci sostiene anche nei momenti difficili. Questo ci spinge a dare ancora di più. Il sogno ha sempre fame, e noi dobbiamo essere insaziabili."

In conclusione, Mister Longo ha ribadito la necessità di alzare ulteriormente l’asticella:

"Abbiamo creato un ambiente positivo, ma ora dobbiamo spingerci oltre. Non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo essere più audaci, vivere meglio certe partite e accelerare il nostro processo di crescita. Sappiamo che manca poco per fare il salto di qualità e lavoreremo per raggiungerlo."

Con queste parole, il tecnico ha caricato l'ambiente in vista di una partita chiave per il cammino del Crotone. L'obiettivo è chiaro: continuare a crescere per trasformare il sogno in realtà.