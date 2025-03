Crotone, nuovi spazi per il corso di Medicina: approvato progetto da 1,55 milioni di euro

CROTONE, 29 MAR. -

La Giunta comunale di Crotone, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, Rosamaria Parise, ha approvato il progetto di fattibilità per la creazione di nuove aule per il corso interateneo in Medicina e Chirurgia.



Si tratta di un intervento che prevede un investimento di 1.550.000 euro, di cui 1.000.000 riveniente da apposito finanziamento della Regione Calabria, mentre la restante copertura sarà garantita dai fondi derivanti dall'accordo di sviluppo Eni - Comune di Crotone.



L'attività riguarda l'edificio attiguo a quello attualmente utilizzato per il corso di laurea, la cui riqualificazione consentirà agli studenti che frequentano il primo anno della facoltà di poter proseguire gli studi nella medesima sede per gli anni successivi.



È prevista la realizzazione di due aule della superficie di 97 metri cadauna, un'aula studio con postazioni di accesso al sistema bibliotecario universitario, un laboratorio informativo, una segreteria amministrativa, uno spazio ristoro e servizi igienici dimensionati in funzione dell'utenza prevista, completi di servizi per persone con disabilità.



"Il giorno dell'inaugurazione del corso di Medicina e Chirurgia - ha detto il sindaco di Crotone Vincenzo Voce - ci eravamo impegnati a dare continuità ed implementarla.

Oggi, così come è avvenuto per la sua istituzione, grazie al sostegno del presidente della Regione possiamo proseguire il percorso ed essere in grado di garantire la continuità, anche dopo il primo anno del corso di studi. L'università è fondamentale per la nostra città e continueremo, attraverso il dialogo con i rettori dell'Unical e della Magna Grecia, a farla crescere".