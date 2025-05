Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Crotone, stretta della Polizia: chiuse sette attività commerciali tra Cirò Marina e Cutro per gravi irregolarità

Controlli straordinari della Polizia di Stato portano alla chiusura di bar, circoli e una gioielleria. Sanzioni, sequestri e ordinanze dei sindaci su proposta del Questore Panvino.

CROTONE – Sette attività commerciali sono state chiuse nei giorni scorsi in seguito a una serie di controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nei comuni di Cirò Marina e Cutro.

I controlli, coordinati dal Questore di Crotone Renato Panvino, si inseriscono in un piano di sicurezza più ampio che ha coinvolto l’intero territorio provinciale, toccando tutti e 27 i comuni della provincia.

A Cirò Marina, gli agenti della Polizia amministrativa hanno passato al setaccio un circolo privato gestito da un uomo di 46 anni.

Il locale, stando a quanto rilevato, somministrava alimenti e bevande a clienti non associati, violando così le norme previste per le attività private riservate ai soci.

A ciò si aggiunge una pesante irregolarità: è stata riscontrata la violazione dei sigilli su un apparecchio da gioco sequestrato e posto sotto custodia da altre forze dell’ordine.

Per queste irregolarità, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità penali legate alla manomissione dell’apparecchiatura sotto sequestro.

Il Questore Panvino ha proposto al sindaco di Cirò Marina un’ordinanza di chiusura immediata del circolo e la sospensione dell’attività di somministrazione.

Provvedimenti simili sono stati presi anche nei confronti dei titolari di due bar e di un secondo circolo, a seguito di accertamenti che hanno messo in luce altre violazioni.

Situazione analoga anche nel comune di Cutro, dove, su proposta del Questore, il sindaco ha firmato tre ordinanze di chiusura nei confronti di due bar e una gioielleria.

Le attività sono risultate non in regola con le disposizioni previste e pertanto sono state sottoposte a sospensione.

Questa operazione rientra in un più ampio programma di controllo del territorio e di prevenzione delle irregolarità commerciali, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle normative vigenti.

“Stiamo lavorando affinché il tessuto economico del nostro territorio sia sano, trasparente e rispettoso della legge”, è il messaggio che trapela dalle forze dell’ordine impegnate nell’operazione.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane e interesseranno altri comuni del crotonese.