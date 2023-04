Crusaders Cagliari: appuntamento in casa dei Gorillas Varese

CAGLIARI, 15 APRILE 2023 - Il segreto della franchigia cagliaritana sta nel non abbattersi, mai. In trentadue anni di storia le disfatte si sono alternate ai memorabili successi, segno che con gli stati d’animo controversi ci si sa convivere nel tentativo di convertirli in uniformi vibrazioni ottimistiche e salutari.

Dopo le sonore sberle incassate dai Rams Milano un profondo esame di coscienza è stato messo in conto senza eccessive sgridate da parte del coaching staff, rispettato per i tanti sacrifici affrontati nel trasmettere l’intricato scibile maturato attorno ad una inconsapevole palla di forma ovale.

“C’è una gran voglia di riscatto per dimenticare l’amara sconfitta subita nell’esordio casalingo – conferma il presidente Emanuele Garzia – e di conseguenza ho chiesto maggiore presenza agli allenamenti. Mi ha fatto piacere riscontrare come la maggioranza dei ragazzi abbia risposto positivamente all’invito, perché capiscono che pratica e conseguente assimilazione degli schemi è essenziale. Ci sono tutti i buoni presupposti per affrontare nel migliore dei modi l’impegno in trasferta ma i risultati li potremo appurare esclusivamente in campo dove sono sicuro che tutti daranno il massimo”.

Anche dalle Cliniche Odontoiatriche Dental Più Sassari, Nuoro e Sanluri, sponsor dei Cru, non vedono l’ora di rivedere i crociati festanti, così come accadde nella prima giornata di campionato, quando, con gli incisivi ben affilati, afferrarono la bella vittoria d’esordio sul campo degli Hammers.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2019 FIDAF

GIRONE C

WEEK 7

VARESE – Jungle Field Nicolò De Peverelli - Via Sette Termini - 14/04/2023 - Ore 14:00

GORILLAS VARESE

CRUSADERS CAGLIARI

LA SERIETA’ NON CONOSCE PASQUA

Per i padroni di casa l’inizio della stagione è stato comprensibilmente in salita perché hanno dovuto fare i conti con le due squadre più attrezzate del girone. Se il divario con i Rams non è apparso eccessivo, quello riscontrato con i Bengals fa più impressione. Prevedibilmente approfitteranno della sfida domenicale per ringalluzzirsi e questo lo sa bene l’head coach cagliaritano Tim Tobin che nei ritagli di tempo si gode la bella e ospitale Cagliari. “Quando mi capita di passeggiare per le vie del centro – ammette - sempre più persone mi riconoscono e si avvicinano chiedendo notizie sulla squadra. Tutto merito della campagna sui social che permette di raggiungere tanti appassionati. A tutti dico che per avere una fisionomia precisa e vincente occorre tempo, ma quando succederà sarà molto bello”. Poi si concentra sui Gorillas: “Prevedo una partita difficile – continua Tobin – ma faremo meglio rispetto alla precedente. Nelle ultime due settimane siamo cresciuti parecchio. Non dimentico che quella varesina è una grande squadra con probabilmente un po’ di esperienza in più. Miglioreremo in ogni partita consapevoli che davanti a noi avremo sempre team forti e agguerriti”. Intanto i ragazzi sono maggiormente consapevoli del lavoro assiduo e costante da intraprendere. “Da quando conosco la squadra – conclude l’allenatore floridian - abbiamo avuto più presenze agli allenamenti. I ragazzi più giovani vengono presto e spesso. Si sono registrati grandi numeri anche sotto le festività pasquali. Questo dimostra la grande voglia di fare meglio e di più”.

Poche ma succose battute da parte di Aldo Palmas, l’allenatore dell’attacco isolano: “Speriamo che la batosta di tre settimane fa ci abbia fatto capire come l’impegno debba essere sempre massimo. Abbiamo lavorato bene con molti ragazzi in questi giorni. Spero che sia sufficiente a ribaltare l’esito della scorsa partita”.

PARLA IL LINEBACKER NICOLA ATZORI: METTERE A FRUTTO I CONSIGLI È ESSENZIALE

A due giorni dalla partenza, l’atleta di Maracalagonis Nicola Atzori dice la sua sullo stato d’animo della squadra.

Con quali propositi hai cominciato la stagione?

Sicuramente con la voglia di migliorare allenamento dopo allenamento, e apprendere sempre più da questo sport. Il resto credo venga poi da sé.

Come sono stati gli allenamenti in pieno inverno prima dell’arrivo di Tim?

Sono stati molto importanti per ripassare i fondamentali del football, e per riniziare, (o iniziare per i nuovi ragazzi), ad avvezzarci al contatto fisico, o meglio, alla collisione.

Con l’arrivo di Tim è cambiato l’entusiasmo?

Credo proprio di sì, anche se in verità non è mai mancato neppure prima. Coach Tim sta perfezionando tutto il complesso della squadra, non potremmo che essere entusiasti di metabolizzare ogni suo consiglio e metterlo in pratica nel migliore dei modi.

Cosa pensi delle prime due partite di campionato?

Con gli Hammers è stata buona, siamo partiti un po’ scarichi, ma dal secondo tempo l'abbiamo svoltata. Contro i Rams dovevamo essere più attenti e preparati, io in primis. Anche questo fa parte del processo.

Ora vi attendono i Gorillas, che partita sarà?

Sicuramente molto importante per la corsa ai playoff. Ci stiamo preparando al massimo, sono certo sarà molto combattuta.

Come ti stai trovando con i nuovi arrivati, sono stati accolti meglio rispetto a quando iniziasti tu?

C'è un bel rapporto, e con il passare degli allenamenti si crea sempre più intesa, una cosa che secondo me è fondamentale per essere vincenti. Anche quando ho iniziato io è stata la stessa storia, i cru sanno bene come accogliere le nuove leve.

I CRUSADERS 2023

DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back), Vincenzo Casertano (20, defensive back), Nathan Gaetan Herve Gardinier (32, defensive back), Stefano Murgia (8, linebacker), Alessio Borsetti (66, linebacker), Gian Marco Aresu (40, linebacker), Gabriele Paulis (47, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Andrea Antonino (33, linebacker), William Badas (11, defensive back), Elia Rivoldini (25,defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Michele Meloni (19, safety), Giuseppe D’angelo (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Luca Pacinotti (70, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Ivano Pili (77, defensive lineman), Luca Pasella (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Federico Dessì (99, defensive lineman).

ATTACCO

Lorenzo Spadaccino (3, wide receiver), Mattia Billardello (14, running back), Massimiliano Mandas (6, quarterback), Luigi Daga (7, quarterback), Riccardo Pili (22, running back), Davide Cappai (26, running back), Francesco Loche (23, running back), Nicola Garau (24, running back), Donato Murgo (94, runningback), Michele Pili (60, offensive lineman), Fabrizio Leoni (68, offensive lineman), Cristian Porcu (69, offensive lineman), Paolo Sitzia (75, offensive lineman) Mauro Gandini (79, offensive lineman), Matia Pisu (80, tight end), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Edoardo Esposito (81,wide receiver), Mike Scano (83, wide receiver), Bonifacio Ruggiu, (20, wide receiver).

STAFF

Presidente: Emanuele Garzia

Team Manager: Giuseppe Marongiu

Head Coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Sergio Andrea Meloni

Assistant Coach: Mauro Sesselego

CALENDARIO CIF9 FIDAF 2023 GIRONE C

25 febbraio 2023

Rams Milano – Gorillas Varese

25 - 10 25 febbraio 2023

Bengals Brescia – Hammers Monza Brianza

61 - 00 12 marzo 2023

Hammers Monza Brianza – Crusaders - Cagliari

06 - 24 11 marzo 2023

Bengals Brescia – Rams Milano

56 - 21 25 marzo 2023

Gorillas Varese – Bengals Brescia

07 - 54 26 marzo 2023

Crusaders Cagliari – Rams Milano

00 - 48 16 aprile 2023

Gorillas Varese – Crusaders Cagliari

h. 14:00 15 aprile 2023

Rams Milano – Hammers Monza Brianza

h. 15:00 30 aprile 2023

Crusaders Cagliari – Bengals Brescia

h. 12:00 29 aprile 2023

Hammers Monza Brianza – Gorillas Varese

h. 21:00 13 maggio 2023

Gorillas Varese – Rams MIlano

h. 20:30 14 maggio 2023

Crusaders Cagliari – Hammers Monza Brianza

h. 12:30 21 maggio 2023

Rams Milano – Crusaders Cagliari

h. 14:00 20 maggio 2023

Bengals Brescia – GorillasVarese

h. 20:30 27 maggio 2023

Hammers Monza Brianza – Bengals

h. 21:00

Nella foto di Giulia Congia l'head coach Tim Tobin e i suoi ragazzi