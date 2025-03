Crusaders Cagliari: l'incredibile rimonta sui Rams

Esordio vincente, addirittura con rimonta.

Partita quasi unica che rara quella che i crociati hanno imbastito contro una delle più blasonate franchigie d’Italia. Una vera disdetta per la tifoseria cagliaritana che non ha potuto gremire le tribune in restauro nel rinato terreno di gioco sito a Terramaini.

Il pubblico ha potuto far sentire il proprio incoraggiamento ai nuovi padroni di casa sistemandosi oltre le reti che delimitano il campo, subito dietro i pali.

Aver rivoluzionato tutti gli schemi rispetto allo scorso anno ha sortito i suoi effetti portando alla ribalta il nuovo qb Federico Dessì, noto “Nero” che ha trovato una linea d’attacco complice a tutti gli effetti e anche dei risolutori finali all’altezza delle sue iniziative aeree (pochissime ma buone) e pedestri.

I Rams non si aspettavano il ritorno arrembante degli avversari che anche in difesa, ad un certo punto, hanno chiuso le paratie in maniera netta, con un senso di disgusto per le troppe concessioni precedenti.

Il presidente dei Crusaders Emanuele Garzia è stato ripagato per i tantissimi sforzi accumulati nelle ultime settimane, volti a garantire, a tutti i costi, un inizio di stagione nel campo nuovo.

“Vedere il primo fulmineo touchdown e poi un successo al filo di lana mi ha reso felice – ammette - perché di più non potevamo chiedere. Purtroppo abbiamo dovuto fare a meno dei nostri tantissimi tifosi, ma nonostante tutto, la partita è stata condotta al meglio. Grazie ai buoni rapporti intessuti con le istituzioni abbiamo finalmente una casa tutta nostra e la soddisfazione è enorme. I ragazzi sono stati eccezionali e ci hanno regalato il risultato più bello che potevamo aspettarci da questa prima giornata”.

CAGLIARI (CA) – Campo sportivo Terramaini – via Cesare Cabras - 16/03/2025 - Ore 13:00

CRUSADERS CAGLIARI 28

RAMS MILANO 27

Td Lorenzo Pastorino run no try (Cru);

Td Federico Lopez + trasformazione da 1 pt di Federico Anzani (Ram);

Td Federico Lopez pass Stefano Bignotti + trasformazione da 1 pt di Federico Anzani (Ram);

Td Stefano Bignotti run + trasformazione da 1 pt di Federico Anzani (Ram)

Td Roberto Agnesa pass Federico Dessi + trasformazione da 2 pt di Federico Dessì (Cru);

Td Alessandro Torti Kick off return no try (Ram);

Td Federico Dessì run + trasformazione da 2 pt di Federico Dessì (Cru);

Td Lorenzo Pastorino run - No Try (Cru).

SFIDA DIROMPENTE, TELEGUIDATA DAI RISPETTIVI COACHING STAFF

Al primo possesso, i bianco – nero – rosso – argentei sbloccano il risultato con un guizzo di Lorenzo Pastorino. Si certifica così all’istante che il reparto offensivo è da temere.

Gli ospiti si allarmano ma non sono degli sprovveduti e grazie all’occhio attento di coach Giuseppe Fiorito e staff studiano le contromosse.

Sarà una lunga contesa dove la tattica a bordo campo sovvertirà continuamente i pronostici.

E di lì a poco l’attacco cala di netto, mentre la difesa si trova un po’ disorientata dall’ottimo adattamento dei montoni lombardi, perfettamente intonati alle nuove strategie riparative che risultano essere azzeccatissime.

In questa fase gli errori locali fioccano ma sono dettati soprattutto dalla tensione che un campo tutto loro genera, perché da custodire scrupolosamente.

Nel secondo quarto si assiste all’1-2 firmato per due volte dal ricevitore Federico Lopez sollecitato dal qb Bignotti che poi ne sigla uno per conto suo.

Tra td e calci da un punto si arriva all’allarmante 6-21.

Più che una resa complessiva, quella dei Crusaders è stata una pausa dedicata al trovare soluzioni di contrasto allo strapotere ospite.

E infatti ritrovando il bandolo della matassa, i sardi acquisiscono verve agonistica accorciando le distanze con Roberto Agnesa pescato da un Dessì che poi si prende la responsabilità di trasformare in due punti.

Ma le revisioni hanno bisogno ancora di qualche altro piccolo collaudo, e il kick off return del milanese Alessandro Torti fa suonare fragorosamente il campanello d’allarme ad una difesa che da quel momento in poi offusca totalmente le iniziative biancoverdi.

Dessì tornerà festante negli spogliatoi con una meta, due trasformazioni e un lancio in td. Niente male per chi si è voluto prendere sulle spalle l’eredità pesante di Michele Meloni.

Federico recita a memoria i versetti del playbook cucitogli addosso da Tim Tobin e Aldo Palmas.

Lancerà in tutto appena quattro palloni, di cui uno andato a segno, un altro non è stato completato per interferenza difensiva (ma ha prodotto comunque l’avanzamento di 15 iarde).

Inoltre ha trovato il ricevitore pronto a realizzare ma con un piede fuori.

In realtà è come se avesse lanciato tre completi.

Grazie alla sagacia tecnica del reparto difensivo che annienta e fa girare il cronometro, i Cru operano il definitivo scavalcamento e ad un minuto dalla fine si inginocchiano trepidanti e appagati.

Tra loro una vecchia conoscenza, Gianfranco Farris, tornato clamorosamente sulle scene dopo una lunga pausa di riflessione.

TIM TOBIN: “SIAMO UNA SQUADRA, RICORDIAMOCELO SEMPRE”

È ancora presto fare previsioni, ma battere di nuovo i Rams è già qualcosa di importante.

L’head coach Tim Tobin elogia i suoi: “Sono contento – dice –soprattutto perché la nostra linea offensiva è migliorata. Ha messo in pratica quello che è stato assimilato nel corso degli allenamenti. Anche i nostri running back appaiono brillanti, nonostante le tre penalità di movimento. Inutile nascondersi, qualche errore è stato commesso sia negli special team, sia in difesa”.

Poi il floridian ripete un mantra già sentito in questi quattro anni dedicati allo sviluppo del “verbo ovale”: “Dobbiamo giocare come una squadra e non come singoli – prosegue Tobin - e il nostro QB ha dimostrato di avere il pieno controllo della situazione. Questo mi ha reso felice. Continuerà a migliorare. Dobbiamo tutti imparare. Basta con le cose individuali. Solo squadra, solo squadra. Speravo che l'avessimo capito definitivamente l'anno scorso. Non mi piace dovermi ripetere, però sarà necessario farlo”.

ALDO PALMAS RIPERCORRE UN POMERIGGIO UNICO

“Non penso sia una fiammata sporadica, penso invece che quello visto a Terramaini possa essere il mood di questo campionato”.

L’offensive coordinator dei Crusaders Aldo Palmas fa intendere che con una squadra così si possa nuovamente accedere alla seconda fase.

Aldo, prime sensazioni da comunicare?

Giocare nel nuovo campo è stato emozionante perché ci ha dato la carica.

Sentirci finalmente a casa nostra non ha prezzo.

Tale aspetto però ci ha anche condizionato negativamente generando una situazione particolarmente ansiogena, dovuta al dover marcare la nuova terra promessa.

Quando si vince va tutto bene però

Si, la prestazione è stata buona.

Nel bene e nel male si sono viste le cose fatte in allenamento.

In linea d’attacco sono stati molto bravi soprattutto per l’intensità, non ho ravvisato alcun errore, solo qualche rarissima sbavatura

Tutto merito del nuovo playbook?

Beh, è stato concepito affinché possa essere interpretato al meglio dai nostri atleti, ma anche da eventuali altri innesti.

Contro i Rams tutti erano focalizzati sul nuovo testo e siamo andati dritti per la nostra strada.

Quindi un plauso alla linea

Alla linea e a “Nero” che alla sua prima partita da qb, contro una squadra forte come quella dei Rams, ha mostrato gli attributi.

Presentarsi in campo senza timore e rendere in questa maniera non è da tutti.

Ma se posso vorrei estendere la lista.

Prego!

Ringrazio tutti i giocatori dell’attacco perché il nuovo playbook mi avrebbe potuto creare qualche difficoltà nel modificare cambi, schemi.

E invece loro sono stati diligenti, ordinati, umili, senza stressarmi a bordo campo.

Hanno lasciato scorrere la partita aiutandomi tantissimo a non commettere errori.

A parte Federico dovrei nominarli tutti, sia quelli che hanno fatto una sola azione, sia quelli che non ne hanno fatto perché da bordo campo sono stati un sostegno enorme per i compagni.

Tra allenatori come vi siete relazionati

Il coaching staff ha fatto un ottimo lavoro.

Sia io, sia il defensive coordinator Nanni Polese ci siamo interfacciati con Tim.

Ognuno ha gestito il proprio reparto con il suo supporto, e in più ci aiutava negli aggiustamenti, dandoci consigli.

C’è stato l’esordio di Matia Pisu come coach degli Special Team

Anche il suo supporto è stato indispensabile nella lettura delle difese.

Probabilmente dobbiamo migliorare negli special team però ad onor del vero, avendo dovuto creare un attacco partendo da zero, gli abbiamo dedicato un po’ meno tempo rispetto alle stagioni scorse.

Aspetto su cui rimedieremo questa settimana.

Nella foto: Roberto Agnesa raccoglie il lancio vincente (Foto Giulia Congia)

