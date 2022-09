Crusaders Cagliari: niente trasferta a Catania

CAGLIARI, 6 MARZO 2020 - Neppure a porte chiuse. La Fidaf preferisce sospendere fino al 15 marzo i campionati di 1°, 2° divisione e CIF9. Pertanto sfuma la seconda uscita stagionale dei Crusaders Cagliari che domani avrebbero dovuto far visita agli Elephants Catania. Si è già deciso che il recupero sverrà disputato nel week end del 23/24 Maggio 2020.

Fino a ieri le sedute di allenamento sono state svolte regolarmente sul campo di Monte Claro, ma sul loro prosieguo si dovranno prendere tutte le precauzioni previste dal decreto datato 4 marzo 2020.

“Non è nostra intenzione farci prendere dal panico – dice il presidente crociato Emanuele Garzia - anche perché la situazione ci sembra fortunatamente tranquilla. Però accogliamo favorevolmente la decisione della Federazione che ha voluto sospendere i campionati per tutelare la salute di tutti i tesserati. Si spera ora che vengano al più presto risolti i problemi legati alla continuità territoriale in modo che le nostre prossime trasferte si possano svolgere in un regime di prezzi accessibili”.

La sfida più vicina con gli Elephants cade quindi il 2 maggio 2020 a Monte Claro. Reduci dalla vittoria nel derby con gli Eagles Palermo erano stati studiati con attenzione dall’head coach rosso argento Aldo Palmas che prima del rinvio si era espresso così: “Quella siciliana è una franchigia storica, molto solida, con una difesa compatta e aggressiva. I giocatori sono molto ordinati e veloci nelle letture. In attacco possono avvalersi del fortissimo runningback Enrico Lombardo, che grazie a esplosività ed esperienza sfrutta benissimo il lavoro dei compagni di reparto. E poi sono diretti da un coaching staff esperto, sarà una partita difficilissima”.

BOTTA E RISPOSTA COL RUNNINGBACK RICCARDO PILI

Ha siglato il primo touchdown della stagione con una delle sue inconfondibili progressioni ai danni dei conterranei Sirbons. Riccardo Pili da Maracalagonis vive come tutti i suoi compagni questo clima surreale ma anche lui non si fa prendere dallo scoramento.

Come state vivendo da atleti l'esperienza del Coronavirus?

Stando attenti a non bere dalla stessa bottiglia d’acqua e cercando di non affollare gli spogliatoi, ma queste credo siano misure igieniche di base da adottare a prescindere dalla presenza di un virus in giro.

Che ricordi ti sono rimasti del primo derby della storia?

Decisamente belli! È stato un evento storico che difficilmente mi dimenticherò, dall’arrivo al campo in macchina anziché in aereo o in nave, all’avere gli amici di casa a fare il tifo durante una trasferta. Spero sia il primo di innumerevoli incontri tra le due squadre!

Dopo la sfida tra Palermo e Catania quali altre informazioni avete acquisito sulle vostre prossime avversarie?

Continuiamo a studiare i filmati e a gestire possibili momenti-partita in campo; che fossero due squadre ben allenate e altrettanto strutturate, invece, lo sapevamo fin dall’inizio, niente di nuovo.

Considerazione di chiusura?

Il mio compagno Mattia Billardello, anche lui runningback, fa il prepotente ma ha ancora zero touchdown.

DENTAL PIU’ PER LA SICUREZZA E SALUTE DI TUTTI: LE CLINICHE RESTERANNO APERTE

Anche il main sponsor dei Crusaders Cagliari, Cliniche Dental Piu’ apprezza le decisioni adottate dalla FIDAF.

“Troviamo assolutamente corretto e in linea con le procedure indicate dal Ministero della Salute, la decisione della FIDAF di sospendere le gare di Prima, Seconda Divisione e CIF9. Nelle nostre cliniche - spiega Aldo Canessa Responsabile Marketing e Comunicazione di Dental Più - la salute e la sicurezza dei pazienti e di tutti coloro che vi lavorano è da sempre al primo posto. Per questo sposiamo totalmente le parole di Leoluca Orlando, Presidente della FIDAF, il quale sottolinea che la priorità sia quella di salvaguardare la salute degli atleti, tecnici, collaboratori e di tutti i cittadini italiani.”

Da sempre e ancor di più in un momento così delicato, ciò che conta maggiormente per il gruppo Dental più è la salute e la sicurezza dei pazienti e di tutti coloro che ogni giorno lavorano affinché si possa offrire il miglior servizio possibile.

“Le nostre Cliniche - aggiunge Canessa - resteranno aperte proprio perché sappiamo che i pazienti hanno necessità delle nostre cure e della nostra assistenza. Da sempre utilizziamo protocolli di sicurezza rigidissimi, rafforzati maggiormente nelle scorse settimane, sulla disinfezione e sterilizzazione degli ambienti e strumenti di lavoro e sull’utilizzo da parte del personale medico e paramedico dei dispositivi di protezione obbligatori quali mascherine e guanti chirurgici, camici, cuffie e occhiali protettivi”. Per garantire un’ulteriore tutela dei nostri pazienti, le visite verranno programmate in modo tale che i singoli appuntamenti abbiano un’ampia finestra di tempo tra l’uno e l’altro. “Siamo certi che la collaborazione di tutti sia fondamentale per superare un momento così particolare”

Campionato 2020 CIF9

GIRONE I

CALENDARIO

22/02/2020 Sirbons Cagliari - Crusaders Cagliari 00 - 28 23/02/2020 Eagles United Palermo – Elephants Catania 06 - 16 07/03/2020 Elephants Catania - Crusaders Cagliari Rinviata al 23/05/2020 07/03/2020 Eagles United Palermo - Sirbons Cagliari Rinviata al 23/05/2020 21/03/2020 Sirbons Cagliari - Elephants Catania h. 18:00 22/03/2020 Crusaders Cagliari - Eagles United Palermo h. 13:30 05/04/2020 Crusaders Cagliari - Sirbons Cagliari h. 14:00 11/04/2020 Elephants Catania - Eagles United Palermo h. 14:00 02/05/2020 Sirbons Cagliari - Eagles United Palermo h. 12:00 02/05/2020 Crusaders Cagliari – Elephants Catania h. 20:30 16/05/2020 Eagles United Palermo - Crusaders Cagliari h. 13:00 16/05/2020 Elephants Catania - Sirbons Cagliari h. 14:00

CLASSIFICA: Crusaders e Elephants 1 vittoria, Sirbons e Eagles 0.

