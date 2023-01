CSTM Accademia degli Studi Turistici e Manageriali, nuova sede nazionale all’Astoria Palace Hotel a Palermo. Il presidente Giuseppe Riticella: “Scelta strategica, luogo simbolo del patrimonio alberghiero siciliano”

Una nuova sede di rappresentanza per l'Accademia degli Studi Turistici e Manageriali, che sceglie l’Astoria Palace Hotel a Palermo quale ufficio-sede nazionale delle proprie attività, nel settore dell’alta formazione professionalizzante in ambito turistico alberghiero e della consulenza strategica aziendale per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.

A darne notizia è Giuseppe Riticella, presidente nazionale del CSTM, Accademia degli Studi Turistici e Manageriali che annovera, oltre alla sede nel capoluogo palermitano, anche uffici operativi e di rappresentanza in altre aree della Sicilia e su tutto il territorio nazionale.

"La scelta - spiega - è ricaduta sull’Hotel Astoria Palace perché si tratta di uno degli alberghi di punta della Città Metropolitana di Palermo e del patrimonio ricettivo isolano”.

La struttura, di proprietà della famiglia Ponte, sorge alle pendici di Montepellegrino, al civico 62 dell’omonima via, con una vista mozzafiato sul capoluogo siciliano, in una posizione strategica tra il porto, il centro cittadino e la costa di Mondello.

"L’Astoria Palace - sottolinea Giuseppe Riticella, docente esperto di Economia & Marketing Management in Impresa Alberghiera - mette insieme la grande tradizione dell’ospitalità siciliana, l’eleganza e il comfort dei migliori alberghi internazionali".

Di recente, non a caso, l’Hotel ha ospitato una prestigiosa manifestazione che ha riunito il gotha delle professionalità del settore turistico: l’"Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals", edizione 2022.

Il Premio nazionale, a cura di CSTM, è stato assegnato a professionisti che, per le loro qualità, sono stati eletti Ambasciatori del Turismo: Daniela Ducato, Salvatore Florio, Giacomo Glaviano , Liudmila Kuzhel, Girolamo Liga, Michele Liga, Bernadette Lo Bianco, Antonino Mancuso, Andrea Caccamo, Maria Concetta Lombardo, Noemi Maria Modica, Salvatore Gallina, Antonella Sefora Lo Presti, Hassnaa Nouayti e Ignazio Claudio Tranchida.

Alla cerimonia erano presenti, tra l’altro, il sindaco Roberto Lagalla - che ha particolarmente apprezzato l’espressione "Ambasciatore del Turismo", perfetta sintesi dell’impegno profuso per la crescita del settore - e l’assessore comunale al Turismo Sabrina Figuccia.

Oltre ai grandi eventi, nella nuova sede di rappresentanza, struttura organizzativa e logistica, si terranno le attività di orientamento, reclutamento e selezione del personale, stabilmente e continuativamente.

La sede all’interno del complesso alberghiero, inoltre, gestirà la definizione, l’attuazione e il coordinamento del programma dell’Accademia, con particolare attenzione rivolta all’articolazione territoriale e ai coordinamenti regionali, ai servizi nazionali di informazione e consulenza che contribuiscono alla realizzazione di interventi in sinergia con la scuola e il mondo istituzionale.

L’organizzazione datoriale, infatti, organizza, promuove e gestisce attività di formazione, riqualificazione e seminari di aggiornamento, convegni e conferenze per imprenditori, direttori e albergatori.

E inoltre, iniziative finalizzate all’orientamento professionale, allo sviluppo e al potenziamento del sistema dell’offerta formativa ed educativa scolastica, riservata a studenti appena diplomati e laureati, desiderosi di lavorare nel settore dell’ospitalità sul territorio nazionale.

Senza dimenticare i percorsi formativi aziendali "Professional Master Training, experience on the Job" post diploma o laurea, caratterizzati da un’alta formazione che si svolge nelle sedi operative all’interno delle imprese turistiche e alberghiere associate, partners del progetto "Educational & training experience on the job".