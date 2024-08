DA IBIZA A LEPORANO: IN CONSOLLE C’È YASMIN DJ

Sabato 31 agosto sul palco di Canneto Beach un’artista di riferimento della vita notturna che si muove tra vari generi musicali.

“Canneto Sound Fusion” penultimo atto. Sabato 31 agosto arriva Yasmin, ospite della rassegna organizzata dal Canneto Beach di Leporano con la partnership di ITS Academy Mobilità. Dopo una lunghissima estate che ha visto alternarsi sul palco da Serena Brancale a Boomdabash, passando per Albertino, Tony Humphries e Tormento, è tutto pronto per le ultime due serate. Il 31 agosto Yasmin e il 14 settembre Glauco Di Mambro e Picca&Mars.

31 AGOSTO

Yasmin dj si muove con disinvoltura tra vari generi musicali. Con oltre 15 anni di esperienza nel mondo della musica e della vita notturna, comanda con sicurezza qualsiasi pista da ballo e ha suonato in festival di fama mondiale. Tutto questo e molto altro nella biografia di questa artista che, già nel 2015, ha fatto parlare di sé partecipando al secondo album di Breakbot dell’etichetta Ed Banger Records. Le sue collaborazioni sono diventate dei classici dell'underground, con contributi di rilievo in album come "Free the Universe" dei Major Lazer, accanto a Vybz Kartel e Santigold, "Real" di Gorgon City, "Feeling U" di Sonny Fodera e due delle tracce più sensuali degli Infinity Ink, tra i pesi massimi della house, e cioè “Rushing Back” e “How Do I Love You”.

Yasmin ha anche co-fondato la popolare piattaforma di viaggi Trippin, ispirata dai tanti tour in giro per il mondo. L'influenza musicale di Yasmin si sente nella serie di mix Trippin, dove dj internazionali mostrano i suoni e le atmosfere delle loro città. Questo ha portato Trippin a curare palchi in festival come Glastonbury nel Regno Unito, Beat Hotel in Marocco e Ortigia Sound System in Italia. Nel 2022 ha avviato Loot Radio, una stazione radio comunitaria nel cuore di Roma Norte, centro creativo di Città del Messico. Con la sua musica piena di energia, riesce a unire scene, stili e generi diversi, creando un senso di unità nella scena musicale locale. Nel 2023 sono arrivate le esibizioni memorabili a Defected Croatia insieme a Nightmares on Wax ed Erol Alkan, e a Glitterbox Ibiza con leggende come Kenny Dope e David Morales. Nell’ultimo periodo si è dedicata a nuove produzioni che si caratterizzano per un mix unico di ritmi soul e groove sofisticati.

Ma sul palco di Canneto, per quest’ultima notte, Yasmin non sarà da sola, complice la presenza nel corso della serata di Double T e Moderate Kingdom in consolle. Non resta che segnare in agenda l’appuntamento al Canneto Beach: sabato 31 con apertura porte alle ore 23

Info: 099.5332037. Prevendite ridotte, 15 euro inclusa consumazione, già disponibili sull’app Canneto Beach.

14 SETTEMBRE

Glauco Di Mambro è un dj e produttore che combina vari generi musicali. La sua musica è un'esperienza rituale tra elettronica e indie dance, impossibile da etichettare: linee di basso potenti, melodie e voci emozionanti, sintetizzatori ipnotici, percussioni. Combina diversi generi musicali e ha nel suo background 10 anni trascorsi a studiare piano classico al Conservatorio. Il suo suono ha un'identità chiara e unica, ispirata dai suoi molteplici viaggi in tutto il mondo. Ha remixato o è stato remixato da artisti come Shubostar, Marvin & Guy, Deer Jade. Si è esibito in locali iconici e festival di tutto il mondo, oltre che in un intenso programma di tournée.

Picca&Mars sono conosciuti per il loro eclettismo e, in pochissimo tempo, sono diventati un punto di riferimento della movida del sud Italia. Ad affascinare è la loro capacità di fondere stili diversi, mescolando house, afro e indie per creare un mix unico e coinvolgente. Ad impegnare il duo ci sono anche nuovi progetti, come la creazione di un'etichetta discografica e nuovi dischi disponibili nei maggiori portali musicali.