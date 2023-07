Da martedì 27 maggio in digitale "Sei La Mia Dj", il nuovo brano del cantautore friulano Ivan Comar.

Dal 27 giugno sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “SEI LA MIA DJ” (8PMusic/Just Entertainment), il nuovo singolo del cantautore friulano IVAN COMAR.

Da oggi, martedì 20 giugno, “Sei la mia DJ” è disponibile in pre-save al seguente link: https://lnk.to/SeiLaMiaDj

Il nuovo brano di IVAN COMAR, scritto in collaborazione con l’autore e amico Luca Di Capua, ha un sound energico e perfettamente in linea con l’atmosfera e la freschezza della stagione estiva: un synth pop nel quale il testo si fonde con precisione alla parte musicale. Da questa produzione emerge un ritmo coinvolgente che trasmette un messaggio di allegria, divertimento e spensieratezza.

Il cantautore Ivan Comar nasce a Udine il 12 settembre 1982.

Comincia a scrivere le prime canzoni in inglese a 14 anni, trovando ispirazione dagli artisti della scena brit pop inglese e dai grandi cantautori internazionali. Il debutto discografico è datato 2006, con l’Ep “Here to stay” dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore.

Nel 2008, assieme agli Spinal Crackers, esce con l’Ep “What does it shine?”. Nel 2011 intraprende la carriera solista, con il nome d’arte di Evan Lennon, sfornando l’EP “Made in Evan” che vede proposti brani di matrice synth-pop.

Dal 2013 comincia parallelamente l’attività di autore, collaborando alla scrittura di molti brani assieme a Francesco Contadini e a Gabriele Saro.

Con quest’ultimo esce nel 2019 “Project X”, un album pop dove spicca il singolo “Open your eyes”.

In quell’anno comincia a lavorare alla sua nuova vita artistica, iniziando a scrivere testi in italiano.

Il 5 luglio 2021 è uscito il suo primo singolo “Sotto il sole”, scritto assieme a Paola Pezzolla ed edito dalla Raimoon Edizioni Musicali di Maurizio Raimo. Un brano estivo, frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo i lunghi mesi di lockdown: un inno alla gioia e alla spensieratezza, al ritrovarsi tutti assieme in una nuova normale vita.

Ad ottobre 2021 firma per la Mea Record Company di Angelo Anselmi, con la quale realizzerà i singoli “Ambre Marie” e “Universo”, usciti rispettivamente il 1 dicembre 2021 ed il 15 febbraio 2022.

Venerdì 1 luglio 2022 è uscito col nuovo singolo estivo, che s’intitola “Latin Love”.

Dopo una pausa dedicata alla scrittura di nuovi brani, il 27 giugno 2023 uscirà, con la etichetta 8PMusic, il nuovo singolo: “Sei la mia DJ”.