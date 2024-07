Nuove opere di Croce Taravella approdano al “Centro d’arte Raffaello”: Palermo e New York si confrontano sull’alluminio

Un affascinante dialogo ideale tra due città iconiche: Palermo e New York, in un intreccio di luoghi storici e suggestioni metropolitane.

È la prospettiva visuale offerta dal grande Maestro siciliano Croce Taravella che, con le sue creazioni inedite, arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del “Centro d’arte Raffaello” che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro.

Nuove opere appena arrivate, realizzate con la tecnica mista su alluminio, che rappresentano al contempo un omaggio appassionato alla terra natale dell’artista e un tributo alla vibrante energia della Grande Mela.



Si tratta di opere, presentate in vari formati, che rivelano il continuo interesse di Croce Taravella per Palermo, la sua città d’origine in cui luoghi noti e scorci suggestivi si incrociano.



La Cala, le vedute del centro storico, il mercato della Vucciria e corso Vittorio Emanuele sono rappresentati lasciando spazio a incursioni di elementi provenienti da New York, creando una fusione armoniosa tra due mondi distanti, almeno apparentemente.

Grazie alla sua sapiente tecnica pittorica, Croce Taravella cattura l’essenza di entrambe le città, esaltandone la bellezza anche attraverso la sperimentazione di linguaggi artistici inediti come una straordinaria New York in bianco e nero o le commutazioni.

I colori accesi e le linee dinamiche trasmettono l’energia frenetica della metropoli statunitense, mentre le tonalità più calde e i tratti decisi evocano l’atmosfera suggestiva di Palermo.



L’utilizzo dell’alluminio come supporto conferisce alle opere una lucentezza particolare che crea un gioco di riflessi e amplifica la sensazione di movimento e dinamicità.

L’arrivo di queste nuove opere rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare il talento inconfondibile di Croce Taravella e per immergersi nella sua visione unica che lo rende uno degli artisti più apprezzati nel panorama internazionale.

Chi volesse, può ammirare le opere in galleria, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E, con ingresso libero e gratuito oppure visionarle sul sito www.raffaellogalleria.com