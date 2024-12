Da oggi in vendita i biglietti per il concerto evento di Sergio Cammariere al Marrc di Reggio Calabria, davanti ai Bronzi di Riace.

Parte oggi la vendita dei biglietti per lo speciale concerto di Sergio Cammariere del prossimo 21 dicembre alle ore 21:00 in Piazza Orsi, la sala interna del MarRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, proprio davanti ai Bronzi di Riace. Il grande cantautore e pianista sarà accompagnato da Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sassofono. Un evento unico, destinato a scrivere una nuova pagina del fortunato binomio tra musica e cultura in Calabria, grazie ad un artista straordinario, autentico testimonial della sua terra e alla location spettacolare, meta di turisti di tutto il mondo.

I mitici Bronzi si preparano così ad essere spettatori di “Museo in Fest”, una serie di eventi musicali e teatrali che si svolgeranno nello splendido museo reggino per volontà del Direttore archeologo Fabrizio Sudano e dell’architetto Claudia Ventura, responsabile dell’Area Valorizzazione, con la direzione artistica di Ruggero Pegna. Dopo il live di Cammariere, si proseguirà il 26 dicembre alle ore 18:00 con il concerto di Vincent Bohanan & The Sound of Victory, il più grande gruppo Gospel dell’area metropolitana newyorchese, da Brooklyn al Bronx, tra i più prestigiosi.

I biglietti per i due eventi, in disponibilità limitata per ovvie ragioni di capienza e a prezzi ridotti rispetto ad un normale evento del genere, sono in vendita online sul sito www.coopculture.it.

Per informazioni tel. 0639967600.

Ingresso libero, invece, il 5 gennaio alle ore 18:00, vigilia dell’Epifania, quando “Museo in Fest” si sposterà all’esterno, in Piazza De Nava, per “Zoé, il Principio della Vita”, un evento spettacolare del “Piccolo Nuovo Teatro” di Bastia Umbra, tra le più note compagnie internazionali di Teatro Urbano, che mette insieme testi suggestivi, artisti di strada tra i più originali, danza aerea e su trampoli, giocoleria, ma anche nuove macchine sceniche, effettistica luminosa e pirotecnica, basi musicali a tema, costumi affascinanti. “Zoé” è uno spettacolo affascinante che ha come tema il rapporto tra Uomo e Natura, con l’utilizzo di giochi di luce, trampoli, effetti pirotecnici e fuoco vivo. Sullo scenario di una foresta stilizzata, si apre con l’arrivo degli elfi, bizzarri personaggi che portano il grande albero della vita dal quale nascerà la protagonista, Persefone. Zoé è un vero inno alla Vita, alla Natura e all'Amore, capace di trasportare il pubblico in ambientazioni oniriche e surreali.

Nato nel 1882 dalla fusione tra Museo Statale e Museo Civico, riconosciuto tra gli istituti museali archeologici più prestigiosi d’Italia, grazie anche alla presenza delle due meravigliose statue, il MarRC, in questi giorni illuminato a festa per il Natale, si trasformerà in un insolito ed eccezionale teatro fino alla prossima estate. I successivi appuntamenti saranno resi noti nelle prossime settimane.