Dante: Vaticano promuove ciclo celebrazioni, presiede Ravasi. I dettagli

Dante: Vaticano promuove ciclo celebrazioni, presiede Ravasi. Anche lettura dantesca in Catacombe con Verdone, Buy, Haber, Brilli

CITTÀ DEL VATICANO, 25 MAR - In occasione del Settecentesimo Anniversario della morte di Dante Alighieri (Firenze 1265 - Ravenna 1321), il Pontificio Consiglio della Cultura ha istituito un Comitato scientifico-organizzativo, presieduto dal card. Gianfranco Ravasi, per la realizzazione e la promozione di iniziative volte a celebrare e rendere omaggio al sommo Poeta. Le commemorazioni prendono avvio oggi, 25 marzo - in coincidenza anche con il Dantedì promosso dalle Istituzioni italiane -, con la pubblicazione della Lettera Apostolica di papa Francesco Candor Lucis aeternae.



A seguire, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e il "Cortile dei Gentili" saranno organizzati vari eventi. Il 25 marzo, in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica, sarà presentata una prima edizione della mostra virtuale "Viaggiare con Dante" (https://www.vaticanlibrary.va/it/viaggiare-condante.html), curata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana e promossa dal Comitato scientifico-organizzativo dantesco e dal "Cortile dei Gentili".



L'esposizione permetterà a tutti gli utenti e agli appassionati di accedere per la prima volta, direttamente dal proprio computer, a manoscritti, libri antichi, incisioni, medaglie a tema dantesco, che coprono un arco temporale che va dalla fine del XIII al XIX secolo. Nei mesi a seguire, la mostra "Viaggiare con Dante" sarà continuamente arricchita di nuovi elementi. I Musei Vaticani ricorderanno successivamente il sommo Poeta mediante un progetto didattico virtuale denominato "Dante nei Musei Vaticani", in cui saranno evidenziate tutte le opere dei Musei che si riferiscono, in qualche modo, alla figura e all'opera di Dante Alighieri.



Il 28 maggio il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Comitato scientifico-organizzativo, terrà a Firenze (Basilica di S. Croce, ore 17.00), una conferenza dal titolo "'A letterno dal tempo' (Paradiso XXXI, 38): la teologia di Dante". A metà giugno, il "Cortile dei Gentili", in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, organizzerà un suggestivo evento culturale (su invito) presso le Catacombe di San Callisto: si tratterà di vivere un vero e proprio viaggio nella Commedia dantesca, che quattro noti e apprezzati attori (Carlo Verdone, Margherita Buy, Alessandro Haber e Nancy Brilli) rileggeranno e interpreteranno, scegliendone alcuni passi e personaggi più significativi.



Il 12 settembre il cardinale Gianfranco Ravasi concluderà, a Ravenna, le celebrazioni dell'anno dantesco con una conferenza alle ore 11.30, preceduta dalla celebrazione Eucaristica alle ore 9.30. Dal 25 al 26 novembre 2021 il Comitato dantesco organizzerà un convegno scientifico presso l'Università degli Studi «Roma Tre», incentrato sulla figura di Dante e sulle grandi questioni escatologiche da lui proposte. Al convegno parteciperanno esperti e studiosi dell'opera del Poeta fiorentino.