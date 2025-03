Davide Lo Surdo: Il Dio Della Musica annuncia l'uscita di un nuovo album

La leggenda vivente della musica, Davide Lo Surdo ha annunciato l’uscita del suo prossimo album, intitolato “27”, che vedrà la luce il 27 maggio. Entrato nella storia per il suo record di 129 note al secondo, un primato riconosciuto dalla rivista Rolling Stone, Lo Surdo è universalmente considerato il chitarrista più veloce nella storia della musica e come uno dei più grandi chitarristi di sempre.



Il significato del nome dell'album "27" è il risultato di Tre al cubo, simbolo della Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) elevata alla sua massima espressione.

Di recente, il leggendario musicista è stato celebrato con una statua in bronzo a lui dedicata, eretta nella città danese di Aarhus, un tributo riservato a pochissimi musicisti ancora in vita. Con questo riconoscimento, Lo Surdo entra a far parte di un gruppo di leggende viventi, tra cui Paul McCartney, Mick Jagger, Ringo Starr e Keith Richards.



Con l’uscita di “27”, Davide Lo Surdo segna un nuovo traguardo nella sua carriera, confermandosi come una delle figure più importanti della storia della musica.