Debutta al Teatro Serra una moderna Alice metropolitana

Al Teatro Serra di Napoli “Alice nelle fogne delle Meraviglie” fiaba intersezionale di e con Angela Dionisia Severino per Telluriche APS e L'Asilo Menzione al Premio “Serra-Campi Flegrei” e Premio “Ecoscena”. Regia Lauraluna Fanina. Aiutoregia Simona Batticore. Luci Sebastiano Cautiero. Musica Teresa Di Monaco. Suono Paolo Montella. Costumi Dario Biancullo. Audiovisivi M. Rosaria Di Tota, Lucrezia Pirani, Giovanni De Blasio. Dal 21 al 23 marzo (venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 18) in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.





Alice correva, correva sui basalti neri di periferia. Cadde in un buco e si ritrovò in un mondo sotterraneo popolato di creature cacciate dalla città. Una fogna di esuli, una “saettella” fetida colma degli scarti del ‘mondo di sopra’. Cosa scoprirà in questa fogna delle meraviglie? Vorrà risalire o preferirà restare? Una fiaba post-moderna un viaggio nelle rimozioni collettive e personali, carico di tabù Menzione Speciale al Premio “Serra-Campi Flegrei 2023” in forma di monologo breve.





“Dalla Gentrificazione, alla turistificazione, alle diaspore contemporanee siamo sempre gli esclusi di qualcuno” dice l’autrice. Un fantasy metropolitano che intreccia l’antico ‘cunto’ napoletano e il teatro di ricerca. Nell’oscurità la protagonista stravolge le categorie di sopra e sotto, buio e luce, sporco e pulito. In scena: stracci, una sedia, uno zainetto, uno pneumatico. Nella vita onirica si trasformano in troni e gioielli. I sogni sistemano la psiche, turbano, scuotono e Alice diventa la Regina del Sottosuolo, Vergine Tellurica paladina dei topi, animalità bandita magica e reietta insieme. In superficie, da sveglia, vive il sogno collettivo: l’incubo di un presente troppo veloce e intangibile. Nel sottosuolo, sognando si desta.

“Alice nelle fogne delle Meraviglie”

di e con Angela Dionisia Severino. Regia, Lauraluna Fanina. Assistente alla regia, Simona Batticore. Drammaturgia musicale, Teresa Di Monaco. Costumi, Dario Biancullo. Disegno luci, Sebastiano Cautiero. Sound Design Paolo Montella. Voci registrate, Lauraluna Fanina. Foto e video, Maria Rosaria di Tota. Foto e video Maria Rosaria Di Tota, Lucrezia Pirani, Giovanni De Blasio. Una produzione Telluriche APS e L’Asilo di Napoli.

Venerdì 21 marzo 2025, ore 21:00

Sabato 22 marzo 2025, ore 19:00

Domenica 23 marzo, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PbQ2r2proGk