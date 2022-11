Il nuovo singolo del cantante mantovano ci porta a riflettere su tutte le occasioni che abbiamo perso durante la nostra vita, specialmente se per colpa nostra.

“La guerra dei sogni” è il nuovo singolo di DECI, scritto assieme ad Andrea Papazzoni, attualmente direttore artistico e manager di Gotham Dischi, mentre la produzione è stata affidata a Mario Meli ed il mix e master a Fabrizio Migliorelli.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto questa estate con il singolo “Grinta”, ecco un altro brano caratterizzato da sonorità variegate, rimanendo sempre nel pop, che va ad aggiungere un nuovo tassello importante per la crescita artistica di Francesco (DECI).

“La guerra dei Sogni” nasce dalla penna di Andrea Papazzoni, il quale ha scritto inizialmente il brano per Noemi, ma non è stato inserito nel progetto del suo album “Metamorfosi”.

DECI ha ascoltato per la prima volta “La Guerra dei Sogni” durante una masterclass di songwriting presso Gotham Dischi. La canzone era stata portata come esempio formativo proprio perché venivano messe in mostra le varie fasi di scrittura: le prime idee su qualche accordo, un provino di una scrittura abbozzata ed infine il provino finito cantato proprio da Noemi. L’artista si è innamorato del brano da subito e scoprire mesi dopo che era un progetto rimasto fermo l’ha spiazzato.

DECI: “Quando ho chiesto di farmi sentire qualche provino era molto fiducioso, ma scoprire che “la guerra dei sogni” era rimasto fermo è stato come un fulmine a ciel sereno; ho chiesto di poter fare da interprete al brano a tutti i costi, perché mi ero innamorato delle sue liriche già nei mesi precedenti; ho cercato di mettere dentro un po’ di me stesso, ma è stato uno dei rari casi in cui mi dispiaceva cambiare le parole, perché ogni singola frase rispecchiava in maniera prepotente esattamente quello che già avrei voluto dire. E’ stato amore a prima vista, e porto anche la responsabilità, oltre al grande onore, di aver fatto mio un brano che doveva essere per Noemi. Credo che sia un brano “maturo”. Il testo è indirizzato per lo più ad un pubblico adulto, nonostante le sonorità molto fresche, e si integra perfettamente nel progetto in quanto si parla di sentimenti a cui spesso diamo connotati negativi: è una lotta infinita tra noi e le nostre aspettative, che spesso vengono tradite dal nostro peggior nemico: noi stessi.”

Andrea Papazzoni racconta: “La guerra dei sogni è un brano rimasto nel cassetto per un po’ di tempo, nato dalla necessità di scrivere e capire come si possa essere in lotta con se stessi, pur non accorgendosi dei danni collaterali che questo provoca.

“Siamo tutti a livello del mare” cita la canzone, come a voler sottolineare che non c’è differenza tra noi esseri umani, e che tutti siamo in lotta contro qualcosa, o qualcuno, che ha segnato il nostro passato in maniera più o meno positiva”.

Parlando invece del Video Musicale, possiamo vantare collaborazioni degne di nota: il video è stato girato presso il locale di Milano “The Spirit” dove è stato messo in scena un piccolo corto alternato da scene di canto e ballo. L’apertura parte da un sogno con una visione del mare, mentre la storia principale narra di due fazioni criminali, dove da un lato vediamo DECI e l’attore Iader Picciau (noto specialmente sulla scena social per le collaborazioni con Lorenzo Balducci) nei panni di due gangster moderni, mentre la parte degli antagonisti è stata affidata ad Andrea Piccirillo (noto sulla scena social per gli sketch assieme Daniele Greco) il quale, oltre ad essere un ballerino formidabile ed insegnante di ballo, si è avvalso della collaborazione di due bravissime ballerine, Deianira ed Amber. Nel video vedremo una prima parte più “narrativa”, mentre nella seconda parte avrà luogo la vera e propria lotta tra le due fazioni a suon di danza. Il climax si avrà con una sparatoria nella quale DECI rimane ferito, e nel tentativo di venir portato via dal compare Jader vede riaffiorare l’inquietante sogno che aveva aperto il video.

Biografia

Francesco Merlotti, in arte DECI, è un cantautore mantovano classe ’91. Inizia il suo

percorso musicale relativamente “tardi, all’età di ventisette anni. Studia canto presso l'accademia musicale MMI di Mantova. Dopo l’esordio discografico del suo primo inedito “Invisibile”, DECI

pubblica l’inedito “Grinta” dando inizio al suo progetto artistico incentrato sul

Pop nella sua variante più Dark, con suoni elettronici e leggermente rock, così da

rendere in maniera sempre più immersiva il viaggio nella parte più oscura di noi stessi.

Con “La Guerra dei Sogni” aggiunge un nuovo ed importante step nel suo progetto artistico, cercando di portarci sempre di più dentro alla sua concezione di realtà, e soprattutto, di musica.