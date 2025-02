Decollatura, 3 marzo presentazione iniziative 140° da nascita Don Luigino Costanzo

Nel 2026, precisamente il 3 marzo, ricorrerà il 140esimo anniversario dalla nascita di Don Luigi Costanzo, una delle figure più illustri di Decollatura, piccolo centro alle pendici del monte Reventino in provincia di Catanzaro e l’Istituto d’Istruzione Superiore, intitolato proprio a questo ecclesiastico di grande levatura, lo celebrerà per un intero anno.

La presentazione dell’idea e l’illustrazione del programma che prevede una serie di eventi che culminerà il 3 marzo del prossimo anno, saranno resi noti in una conferenza stampa in programma lunedì 3 marzo p.v. alle ore 12, che si terrà presso la sede principale della scuola; il liceo scientifico di Decollatura.

All’evento saranno presenti: la dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Francesca Amendola, la sindaca di Decollatura, Ing. Raffaella Perri, il Professor Giuseppe Musolino, storico e il rappresentante del Consiglio d’Istituto, Avvocato Giuseppe Pascuzzi.

Il sacerdote, nato nella frazione Adami, come dettagliatamente raccontato in un libro a lui dedicato, lo storico decollaturese, Professor Mario Gallo, già rettore del seminario di Nicastro nel 1918, dopo essersi trasferito a Roma nel 1925, fondò con Padre Semeria una nuova congregazione religiosa e insegnò nel prestigioso liceo “Tasso” della Capitale, avendo tra i suoi studenti personaggi illustri quali Vittorio Bachelet e Giulio Andreotti. Ricoprì, tornato in Calabria durante la Seconda Guerra Mondiale, l’incarico di Provveditore agli studi di Catanzaro.

Prima di morire, nel luglio del 1958, Don Luigi -meglio conosciuto come Luigino – assunse il prestigioso incarico di decano del capitolo della cattedrale e l’ufficio di vicario generale della diocesi di Nicastro e, su proposta del rettore dell’Università di Napoli, fu nominato membro della deputazione di storia patria di Calabria e Lucania.